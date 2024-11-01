edición general
La fiebre de las series en vertical llega a nuestro país: así es la nueva producción española pensada para ver en el móvil

El próximo 23 de diciembre se estrenará la primera serie española en formato vertical. "Una novia por Navidad", producción original de Atresmedia en colaboración con La Charito Films, estará protagonizada por Marina Baeza y Carla Flila. Nunca antes una producción de España había sido grabada para ser reproducirla directamente desde el móvil. Tiene episodios ultracortos de entre 1 y 3 minutos. Este mercado triunfa en China, recaudando 6.800 millones de dólares en 2024, y Latinoamérica.

| etiquetas: serie vertical , móvil , atresplayer
elTieso #1 elTieso
Porque girar el aparato es mucho esfuerzo, ¿no? :wall:
Ludovicio #4 Ludovicio
#1 Estamos tontos eh ?(
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
#1 Parece que para algunos sí. Y esto solo atiende a las nuevas necesidades de un selecto grupo poblacional. Me pregunto cuánto tardaremos en ver televisores verticales.
#2 kaos_subversivo
El mundo se va a la mierda
#3 Dav3n
Esto podría haber salido de Idiocracy, vaya tela :palm:
calde #6 calde
A quien vea o genere contenido en vertical deberían prohibirle usar aparatos electrónicos por al menos 10 años!

:ffu: :ffu: :ffu:
