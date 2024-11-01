La fiebre de las series en vertical llega a nuestro país: así es la nueva producción española pensada para ver en el móvil

El próximo 23 de diciembre se estrenará la primera serie española en formato vertical. "Una novia por Navidad", producción original de Atresmedia en colaboración con La Charito Films, estará protagonizada por Marina Baeza y Carla Flila. Nunca antes una producción de España había sido grabada para ser reproducirla directamente desde el móvil. Tiene episodios ultracortos de entre 1 y 3 minutos. Este mercado triunfa en China, recaudando 6.800 millones de dólares en 2024, y Latinoamérica.