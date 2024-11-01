edición general
8 meneos
34 clics
El ferrocarril que sostiene el pulso logístico de Panamá

El ferrocarril que sostiene el pulso logístico de Panamá

A lo largo de 76 kilómetros de raíles que cruzan el istmo en apenas hora y media, el ferrocarril de Panamá mantiene en movimiento uno de los engranajes más importantes de la logística global. Desde hace más de siglo y medio, une océanos, conecta historias y sostiene la dinámica que mueve a un país que nació para enlazar al mundo. Operado bajo concesión por la Panama Canal Railway Company, el sistema ferroviario trabaja conectando el movimiento de contenedores de una costa a otra.

| etiquetas: canal de panamá , balboa , colón , manzanillo
7 1 0 K 146 trenes
5 comentarios
7 1 0 K 146 trenes
bigmat #1 bigmat
Según tengo entendido existe un plan para ampliar/duplicar la capacidad del ferrocarril en los próximos años para poder abordar los problemas que tienen con nuevos buques que por tamaño no caben por el canal, y por las épocas de sequía que bajan los niveles del caudal y limita los barcos que pueden pasar con seguridad como ha pasado en alguna ocasión estos ultimos años.
2 K 37
ayatolah #4 ayatolah
#1 A mi en las imágenes ya me estaba llamando la atención que para ser tan importante, tengan vía única.
0 K 10
berkut #3 berkut
Probablemente una de las líneas ferroviarias más importantes de América
1 K 30
carakola #2 carakola
¿Ferrocarril? Malditos comunistas. Que llamen a Elon Musk y que les ponga una buena mierda pinchá en un palo.
0 K 20

menéame