edición general
Un ferrocarril inútil (Roger Senserrich)

En nuestro país teníamos la costumbre, endémica desde hace décadas, de construir líneas nuevas pero nunca gastar suficiente en mantenimiento, provocando un empeoramiento progresivo en los tiempos de viaje. Lo que estamos viendo ahora, sin embargo, son renovaciones integrales dirigidas a que la infraestructura mantenga sus prestaciones (Madrid-Sevilla) o, como se ha prometido con este aumento de velocidad, las mejore sustancialmente.

OriolMu #1 OriolMu
El artículo sólo hace referencia a las LAV (Líneas de Alta Velocidad), pero no al ferrocarril convencional, que perece e incluso muere, como la recientemente cerrada línea de Aranjuez (Madrid) a Utiel (València).
pablicius #2 pablicius
#1 Ese ferrocarril convencional que a veces tiene unos tiempos de viaje desesperantemente largos y por eso nadie lo usa.

El artículo precisamente propone alternativas para usar las líneas de alta velocidad para hacer servicios regionales atractivos en tiempos y frecuencias y que lo use mucha más gente.
OriolMu #4 OriolMu
#2 las líneas de alta velocidad no sirven al territorio. No vertebran el país. Sólo unen sus ciudades grandes. Por eso, no tiene ningún sentido que sean alternativa de los trenes regionales que sí lo hacen.
cromax #5 cromax
#1 El ferrocarril convencional es el patito feo pero por pura desidia.
Que un Zaragoza-Valencia (dos pueblitos como todo el mundo sabe) sea una tortuga que tarda 4 horas en llegar cuando en coche tardas 3 y encima los billetes sean caros hace que la gente coja el coche sí o sí. Eso por no hablar de despropósitos como lo de Extremadura y no te digo si quieres ir a un pueblo.
Una asignatura pendiente desde hace décadas.
#3 Himnotic
Y creo, desde mi punto de vista, que cada vez hay mas gente que deja de vivir en otras ciudades para vivir en las zonas de influencia de las grandes… ese movimiento demográfico existe… que no se nos olvide
