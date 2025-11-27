edición general
Fernando López Miras, a 60.000 euros del presidente autonómico que más cobra

Con 79.500 euros anuales, el jefe del Ejecutivo regional murciano gana más que sus homólogos de Cantabria, Asturias, Canarias, Baleares y Castilla y León.

#1 Daniel2000
Personalmente, nunca lograré entender que un presidente autonómico, presidente de la nación, alcalde, etc ... que maneja cientos / miles o cientos de miles de millones de euros, cobre menos que el dueño de una farmacia de barrio.


Yo les pondría un sueldo mucho mas alto, conforme al presupuesto que administran.


Eso si, si hacen malversación, aplicaría la Sharia 5:38.

"En cuanto al ladrón y a la ladrona, cortadles la mano a ambos en retribución por lo que han hecho, como castigo disuasivo ordenado por Alá"


Algo bueno tienen los follacabras.
Aokromes #4 Aokromes
#1 #2 nadie les fuerza a presentarse politico.
Chinchorro #3 Chinchorro
Se lo merece por guapo, por buen gestor, por hombre y por español.
chewy #6 chewy
#5 no lo dudo, pero si pagas cacahuetes, no esperes que los que contrates no sean monos
chewy #2 chewy
60k por dirigir una comunidad autónoma… luego que si roban, si cobran lo mismo que cualquier mando medio de una empresa
#5 raoulabuelo
#2 El problema es que cualquiera de esos en una empresa no pasaría de conserje.
