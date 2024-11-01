Felipe VI en Arequipa: el rey de España participará en el Congreso de la Lengua Española

El rey de España, Felipe VI, llega hoy a Arequipa para formar parte del X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) que tiene lugar en la Ciudad Blanca los días 14, 15, 16 y 17 de octubre. La agenda del rey Felipe VI contempla para esta tarde una visita a la Casa Museo Mario Vargas Llosa, la vivienda de la avenida Parra donde nació nuestro renombrado escritor y que hoy rinde tributo a su prolífica carrera que fue más allá del umbral literario. Mañana, el monarca español tendrá participación en las distintas actividades del CILE. Por