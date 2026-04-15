Feijóo vuelve a quedarse a rebufo de Ayuso en la ofensiva del PP contra la regularización de migrantes

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha salido a la ofensiva contra la regularización extraordinaria de migrantes que ha aprobado este martes el Gobierno, afirmando que la norma es “injusta”, “inhumana” e “insostenible”. Pero su ofensiva ya estuvo falta de pólvora porque la primera bala de su partido ya la disparó, de nuevo, la oposición alternativa de Sánchez, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
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Mucho hablar estos de inmigración pero si en vez de lo que dicen te fijas en lo que hacen, verás que el PP es uno de los partidos que más inmigrantes trae a España. Inmigrantes latinos, claro, de los que creen que pueden servir a su causa, por ser de derechas, católicos y además hablar sólo castellano para diluir los "dialectos nacionalistas". En Galicia hasta tienen montada una oficina para traerse latinos al peso. Entonces, ¿de qué coño habla esta gente?