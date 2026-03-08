Feijóo sostiene que en el PP hay "igualdad real y respeto a las mujeres" y que el Gobierno las "ha humillado"

Alberto Núñez Feijóo ha reivindicado que en el PP hay "igualdad real y respeto a las mujeres" y que no puede "aceptar lecciones" al respecto de un Gobierno que las "ha humillado".
Venga Alberto, ya has cubierto el cupo de ridículo diario. Ahora a dar una vuelta y a tomarte un biterkas con los amigos.
Ni cuando sabe Frijolito que ceder el puesto a Ayuso seria la manera de "frenar" o unir a la ultraderecha lo haria.