Feijóo sostiene que en el PP hay "igualdad real y respeto a las mujeres" y que el Gobierno las "ha humillado"

Alberto Núñez Feijóo ha reivindicado que en el PP hay "igualdad real y respeto a las mujeres" y que no puede "aceptar lecciones" al respecto de un Gobierno que las "ha humillado".

5 comentarios
#4 Albarkas
Otra Feijooada.
Venga Alberto, ya has cubierto el cupo de ridículo diario. Ahora a dar una vuelta y a tomarte un biterkas con los amigos.
Mediorco #1 Mediorco
Este es de los que ayuda en casa :shit:
JackNorte #3 JackNorte *
Los ejemplos, con realidades , cuantas dirigentes ha tenido el pp a nivel nacional , cuantas el psoe , cuantas el resto de partidos , hagamos cuentas con realidades no con deseos.
Ni cuando sabe Frijolito que ceder el puesto a Ayuso seria la manera de "frenar" o unir a la ultraderecha lo haria.
#5 Pivorexico *
Pero tanto como a la exconcejala de Móstoles?
#2 harverto
El partido de las que saben que calladitas están más guapas
