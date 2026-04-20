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Feijóo, sobre los gritos racistas de "¡fuera la mona!" de Carlos Baute contra Delcy Rodríguez: "No estoy de acuerdo con los que insultan ni con los insultados"

Feijóo, sobre los gritos racistas de "¡fuera la mona!" de Carlos Baute contra Delcy Rodríguez: "No estoy de acuerdo con los que insultan ni con los insultados"

“Es evidente que hay personas que insultan y luego les molesta si les insultan”. “Yo no estoy de acuerdo con los que insultan ni con los que son insultados"

| etiquetas: feijóo , insultos , delcy rodríguez
14 5 0 K 211 Fakejóo
19 comentarios
14 5 0 K 211 Fakejóo
Comentarios destacados:    
obmultimedia #1 obmultimedia
La eterna equidistancia del no soy presidente porque no quiero.
9 K 124
#12 fingulod
#1 Ni KKK ni negros, un punto intermedio. Siempre.
1 K 17
josde #2 josde
Entonces no esta de acuerdo con Ayuso que se pasa el día insultando a todos.
3 K 59
devilinside #9 devilinside
#2 NO hay huevos a que lo diga
1 K 22
#7 Suleiman
Menuda mierda de respuesta, para eso te callas.
2 K 46
#3 laruladelnorte
El líder del PP entiende que María Corina Machado no se reúna con Sánchez porque "compadrea con el régimen de Maduro"

Dicen los que compadrean con genocidas... :wall:
3 K 35
autonomator #4 autonomator
Si os pensáis que los que votan al PP van a dejar de votarlos porque su líder es rematadamente tonto. Estáis muy equivocados.
Son reaccionarios educados en el odio de la figura del "Sanchismo" (que aún espero me expliquen que es). No votan a favor de nada, votan en contra de lo que ellos piensan que les va a quitar los toros, las misas, las procesiones, los pisos... etc. Sobre todo piensan que ellos no son "chusma" y que votando al PP son como ellos. (ricos y bien relacionados)
3 K 34
lonnegan #6 lonnegan
#4 Hay gente que está siempre a medio camino y que viendo la incompetencia de la derecha, se quedarán en casa o votarán a Sánchez.
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Cehona #11 Cehona
#6 "No estoy a favor de la guerra ni de Pedro Sánchez"
Siempre aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid.
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autonomator #15 autonomator
#6 Como en todo, hay tibios y puristas. Los tibios que no quieren al pp tampoco quieren al psoe, practican la hipocresía electoral y o bien son "apolitiocos" como Saza en aquella película. O bien ese día andan liaos y para que perder el tiempo en sandeces.
Y luego los puristas, pero esos son de izquierdas y son otra historia. No están contentos nunca y son un poco mierders como para perder más tiempo en explicarlos.
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#8 cKr1
Ni terrorismo ni pacifismo
2 K 30
Sabaoth #10 Sabaoth
Qué indigencia mental…
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#18 daniMate
Mira. Al final Ojete Calor tenían razón.
Extremismo Mal

youtu.be/UrC7MpIEmyM?is=P9Z7pKKilqqh87DF
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vviccio #19 vviccio *
El electorado debe informarse bien antes de votar. Hay cosas que claman al cielo.
PP, Nox y Junts están con los genocidas.
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#16 Poligrafo
Equidistancia nivel idiota.
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#13 Bravok1 *
Que mierdote de argumento de monguer....podría ser del estilo, no estoy de acuerdo con los israelies asesinos de niños palestinos ni con los niños palestinos asesinados...algo habrán hecho... argumento que viniendo de semejante rata no sería exagerado viendo el nivel.
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nanustarra #5 nanustarra
No está al nivel de Mariano, pero no está mal; dicho de otra manera, no son comentarios menores, sino mayores, o así.
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juliusK #17 juliusK *
Carlos Baute es un catire casado con una catire y por eso desprecia cualquier cosa que no sea blanca y rubia más si son negros y mestizos pobres, el servicio vaya, y son tendentes al chavismo (ser madurista es ya una cosa de psiquiatra). Ayer pensaba que si miles de personas hubieran berreado eso a Vinicius en un estadio igual suspenden el encuentro. Luego me acordé de lo del Espanyol y me vi Kill Bill otra vez.
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#14 ZapZapZap
"Mejor término medio
Y ser tibio al responder
Fascismo es excesivo
y democracia también"

(Extremismo mal - Ojete Calor)
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menéame