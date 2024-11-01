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Feijóo: "Sánchez sabe que cuanto más crezca Vox más límites tendrá el PP"
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que existe una pinza entre el PSOE y Vox...
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#1
YSiguesLeyendo
Frijolito, el desubicado
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#13
unaiur
#1
Han fichado al Felipe y ese ve pinzas por todos lados!
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#3
camvalf
Ya ha confirmado lo que era de dominio publico el líder del partido, no les interesa el bien del país, solo les interesa las apariencias y que las empresas no pasen sus prebendas a COX.
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#4
solojavi
Dice el líder del partido que le ha dado alas a vox.
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#12
josde
Si no fuera tan tonto se daría cuenta que el principal problema del PP es el.
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#10
Cehona
Los usanos no saben poner España en el mapa y frijolito Huelva en el mapa de su propio país.:
www.publico.es/actualidad/video-nuevo-lapsus-feijoo-coloca-huelva-medi
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#5
neo1999
Y Feijoo? Sabe algo?
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#7
Edheo
#5
No sabe ni ponerse él sólo los calcetines, me temo
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#6
reithor
Ahora se da cuenta de que los adelantos electorales le han jodido más a él que al PSOE.
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#8
Edheo
#6
Pues nada, en cuanto repita las elecciones, que le diga a los votantes que aprendan a votar bien.
A ver si así le funciona la campaña.
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#9
reithor
#8
ese mensaje, en boca de gente de más talla intelectual como vargas losa, tampoco funcionó.
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#11
Edheo
#9
Hablar de talla intelectual, en un contexto que se refiere a Feijó.. es jugar al sinsentido
De todas formas.... repetir elecciones... no veo cómo, va a beneficiar ni a PP, ni a VOX (con o sin mensaje de "aprended a votar"), pero en fin, que sigan jugando su juego de tronos a expensas del erario público, claro que si.
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#2
ZamoraBigote
Menudo papelón.
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www.publico.es/actualidad/video-nuevo-lapsus-feijoo-coloca-huelva-medi
A ver si así le funciona la campaña.
De todas formas.... repetir elecciones... no veo cómo, va a beneficiar ni a PP, ni a VOX (con o sin mensaje de "aprended a votar"), pero en fin, que sigan jugando su juego de tronos a expensas del erario público, claro que si.