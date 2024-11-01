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Feijóo: "Sánchez sabe que cuanto más crezca Vox más límites tendrá el PP"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que existe una pinza entre el PSOE y Vox...

| etiquetas: elecciones , feijoo , pp , vox
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13 comentarios
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Frijolito, el desubicado
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#13 unaiur
#1 Han fichado al Felipe y ese ve pinzas por todos lados!
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camvalf #3 camvalf
Ya ha confirmado lo que era de dominio publico el líder del partido, no les interesa el bien del país, solo les interesa las apariencias y que las empresas no pasen sus prebendas a COX.
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#4 solojavi
Dice el líder del partido que le ha dado alas a vox.
1 K 21
josde #12 josde
Si no fuera tan tonto se daría cuenta que el principal problema del PP es el.
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Cehona #10 Cehona
Los usanos no saben poner España en el mapa y frijolito Huelva en el mapa de su propio país.:
www.publico.es/actualidad/video-nuevo-lapsus-feijoo-coloca-huelva-medi
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neo1999 #5 neo1999
Y Feijoo? Sabe algo?
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Edheo #7 Edheo
#5 No sabe ni ponerse él sólo los calcetines, me temo
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reithor #6 reithor
Ahora se da cuenta de que los adelantos electorales le han jodido más a él que al PSOE.
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Edheo #8 Edheo
#6 Pues nada, en cuanto repita las elecciones, que le diga a los votantes que aprendan a votar bien.
A ver si así le funciona la campaña.
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reithor #9 reithor
#8 ese mensaje, en boca de gente de más talla intelectual como vargas losa, tampoco funcionó.
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Edheo #11 Edheo
#9 Hablar de talla intelectual, en un contexto que se refiere a Feijó.. es jugar al sinsentido
De todas formas.... repetir elecciones... no veo cómo, va a beneficiar ni a PP, ni a VOX (con o sin mensaje de "aprended a votar"), pero en fin, que sigan jugando su juego de tronos a expensas del erario público, claro que si.
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#2 ZamoraBigote
Menudo papelón.
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menéame