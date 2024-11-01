Feijóo pide a la patronal catalana que convenza a Junts y ERC de apoyar una moción de censura contra Sánchez

“Me faltan votos para una moción con un único compromiso: convocar elecciones y que los españoles puedan decidir. Me faltan votos de los suyos, entre comillas, pero no los tengo”. Así se ha expresado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante la patronal catalana Foment. Ese “suyos” que, según Feijóo, son de los empresarios, se refiere a Junts y ERC, en palabras del líder del PP. Unos y otros ya desdeñaron esta opción el pasado mes de mayo, tras el encarcelamiento de Santos Cerdán.