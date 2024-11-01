edición general
Feijóo pide a la patronal catalana que convenza a Junts y ERC de apoyar una moción de censura contra Sánchez

Feijóo pide a la patronal catalana que convenza a Junts y ERC de apoyar una moción de censura contra Sánchez

“Me faltan votos para una moción con un único compromiso: convocar elecciones y que los españoles puedan decidir. Me faltan votos de los suyos, entre comillas, pero no los tengo”. Así se ha expresado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante la patronal catalana Foment. Ese “suyos” que, según Feijóo, son de los empresarios, se refiere a Junts y ERC, en palabras del líder del PP. Unos y otros ya desdeñaron esta opción el pasado mes de mayo, tras el encarcelamiento de Santos Cerdán.

tul #1 tul
la astucia del frijol no tiene limites xD
Desideratum #4 Desideratum
Nuevo capítulo de "el que no gobernó porque no quiso" pidiéndole a los mismos que ha llamado delincuentes y terroristas, y les ha echado toda la presión judicial posible a través de sus esbirros en el Supremo, que ahora le ayuden a quitar de en medio al Perro porque ahora "sí quiere gobernar". xD xD
mahuer #3 mahuer
La patronal convenciendo a ERC? Un plan sin fisuras.
La paga por retraso mental es compatible con la de diputado?
#2 IsraelEstadoGenocida
convenza o extorsione?
Macadam #10 Macadam
#2 Anotop At Catalans
ipanies #7 ipanies
Es lógico que la organización delictiva active todas las palancas para llegar al poder y seguir con sus actividades habituales, lo raro sería que los catalanes les hicieran caso dados los antecedentes de su relación y todo lo que los ppsunos han dicho de ellos.
Veo #8 Veo
#7 No hay nada lógico en el razonamiento de este ser que el PP tiene por ¿líder?

Simplemente es tonto. ¿Usar la patronal para presionar a ERC? Genio y figura.
#5 username
Para que se una con VOX y prohíba los partidos independentistas catalanes, un plan sin fisuras
Dene #11 Dene
Anotop At, cullons!!!
makinavaja #6 makinavaja
¿De verdad no tienen a nadie más espabilado en el PP para liderarlo? :-D :-D
Txikitos13 #9 Txikitos13 *
#6 tenian a un tal M.rajoy antes (por lo menos salia en los papeles del partido) pero desaparecio sin dejar rastro :-D :-D
