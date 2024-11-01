Feijóo da luz verde al matonismo político en España

El dirigente del PP ordena a su grupo parlamentario que no condene el violento incidente protagonizado por un diputado de Vox en el Congreso. Toda esta vergonzosa actuación del PP nos lleva a pensar que Feijóo admite el matonismo político de Vox como forma de entender la política, lo que nos retrotrae a los viejos tiempos de la Segunda República, cuando la derecha y la extrema derecha se propusieron liquidar la democracia en este país. ¿Qué será lo siguiente, entrar al hemiciclo con pistola, como hacían los escuadristas de antaño?
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No hay más ciego que quien no quiere ver.
Este se diluyó nada más llego a Madrid.
Es tan rastrero y marrullero como todo su partido.
"Uy qué la de Más Madrid me ha señalado así como si me fuese a disparar"