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Feijóo da luz verde al matonismo político en España

Feijóo da luz verde al matonismo político en España

El dirigente del PP ordena a su grupo parlamentario que no condene el violento incidente protagonizado por un diputado de Vox en el Congreso. Toda esta vergonzosa actuación del PP nos lleva a pensar que Feijóo admite el matonismo político de Vox como forma de entender la política, lo que nos retrotrae a los viejos tiempos de la Segunda República, cuando la derecha y la extrema derecha se propusieron liquidar la democracia en este país. ¿Qué será lo siguiente, entrar al hemiciclo con pistola, como hacían los escuadristas de antaño?

| etiquetas: feijóo , matonismo político , vox
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11 comentarios
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manuelpepito #1 manuelpepito
Feijoo, que no es presidente porque no quiere, no tiene vergüenza y además no quiere enemistarse mucho con Vox, a ver si es presidente porque ellos quieren
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Mesto #2 Mesto
#1 España quiere una gran alianza PP + VOX.
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OdaAl #3 OdaAl
#2 o no
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#2 No, España no. Y la gente decente, tampoco.
1 K 35
Mesto #11 Mesto
#5 Si, la gente decente es lo que quiere. Solo tienes que ver los resultados allá donde hay elecciones.

No hay más ciego que quien no quiere ver.
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#9 eugeniodl
#2 o dos.
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#10 eugeniodl
#1 Y, que va a hacer el pobrecito si no se jala una rosca y manda en el PP menos que yo en casa, eso que vivo sólo.
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Kasterot #4 Kasterot
El "moderado" Feijoo. El "institucional" Feijoo.
Este se diluyó nada más llego a Madrid.
Es tan rastrero y marrullero como todo su partido.
2 K 48
XtrMnIO #8 XtrMnIO
Luego bien que lloran los cerdos cuando se meten con ellos...

"Uy qué la de Más Madrid me ha señalado así como si me fuese a disparar"
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MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
Es la progresión normal, primero los medios, luego medios, policías y jueces. Les dijeron "el que pueda hacer, que haga" y no hace falta insistirles mucho para que se apunten a un bombardeo, metafórica y literalmente. La última vez que tuvieron que tirar del "hacer lo que se pueda" sumieron el país en una guerra civil.
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makinavaja #6 makinavaja *
¿Qué será lo siguiente, entrar al hemiciclo con pistola, como hacían los escuadristas de antaño? No pondría yo la mano fuego porque alguno de VOX no la lleve ahora...
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menéame