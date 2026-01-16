·
7
meneos
9
clics
Feijóo avala que la Unión Europea se defienda frente a "todas las amenazas" en pleno pulso de Trump a Groenlandia
El líder del PP ve con buenos ojos el acuerdo con Mercosur pero exige que las cláusulas de protección de apliquen 'automáticamente' y el Gobierno refuerce los controles en la frontera
etiquetas:
feijóo
pp
trump
groenlandia
3 comentarios
#1
Kantinero
*
En el PP están más perdidos que un pulpo en un garaje, no saben para dónde tirar
Secuestro Maduro SI pero Delcy NO
Corina Machado Nobel SI pero Trump NO
Excarcelar presos políticos SI pero ZP NO
0
K
13
#3
Tertuliano_equidistante
#1
Tampoco es que la geopolítica de hoy día sea un tema sencillo, pero sí, se les ve el plumero, van persiguiendo encuestas (eso ya lo hizo en su momento ciudadanos y se hundieron ellos solos en su incoherencia).
0
K
10
#2
DenisseJoel
¿Quiere que nos defendamos de las amenazas que nos hacen sus amigos?
0
K
11
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
