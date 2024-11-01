Feijóo ataca a Sánchez con la corrupción por "proteger al que roba" y el presidente dice que "caja b" hubo en el PP. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha atacado este miércoles al jefe del Ejecutivo con los casos de corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y a su entorno, asegurando que "exprime a los que cumplen y protege a los que roban". En su réplica, Pedro Sánchez ha presumido de Gobierno "decente" y ha afirmado que "caja b" solo hubo en el Partido Popular.