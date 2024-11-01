edición general
Feijóo ataca a Sánchez con la corrupción por "proteger al que roba" y el presidente dice que "caja b" hubo en el PP. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha atacado este miércoles al jefe del Ejecutivo con los casos de corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y a su entorno, asegurando que "exprime a los que cumplen y protege a los que roban". En su réplica, Pedro Sánchez ha presumido de Gobierno "decente" y ha afirmado que "caja b" solo hubo en el Partido Popular.

unlugar #1 unlugar
La declaración de Fejóo terminó con la frase "sentir que se castiga al honrado y se aplaude al indecente" arropado por los aplausos de su bancada mientras tomaba asiento.
#4 hdptest001
En resumen, el meme de Spiderman señalándose a sí mismo.
Torrezzno #2 Torrezzno
Lo mas triste de todo es que ambos tienen razón
#5 Leon_Bocanegra
He oído casi todo lo que ha dicho Feijoo. Vergonzoso. Patético. Lamentable. Y eso es todo lo que la derechusma puede ofrecer en el congreso. Gilipolleces, chascarrillos y vomitar odio.
Gry #3 Gry
¿Ha prometido alguna medida concreta contra la corrupción si gana?
