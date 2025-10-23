Fedora permitirá contribuciones de código generadas por IA

Los tentáculos de la inteligencia artificial generativa están llegando a todos lados y solo era cuestión de tiempo de que lo hicieran también al seno de las distribuciones, aunque por el momento Fedora, en su calidad de pionera, es la primera en anunciar algo en este sentido: el proyecto permitirá las contribuciones de código generados por IA, eso sí, con condiciones.
| etiquetas: fedora , linux , contribuciones , ia
Suena a la típica cláusula de salvaguardar que más tarde se elimina por motivos "perfectamente razonables".
"No cobraremos más de 3 salarios mínimos" versión IA.
Sabremos que la nueva edad media de los brujos y la magia ha llegado.