edición general
6 meneos
13 clics
Fedora permitirá contribuciones de código generadas por IA

Fedora permitirá contribuciones de código generadas por IA

Los tentáculos de la inteligencia artificial generativa están llegando a todos lados y solo era cuestión de tiempo de que lo hicieran también al seno de las distribuciones, aunque por el momento Fedora, en su calidad de pionera, es la primera en anunciar algo en este sentido: el proyecto permitirá las contribuciones de código generados por IA, eso sí, con condiciones.

| etiquetas: fedora , linux , contribuciones , ia
6 0 0 K 92 tecnología
5 comentarios
6 0 0 K 92 tecnología
YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre
Lo importante es que estén aprobadas por humanos
2 K 33
#3 DenisseJoel *
> Y en ningún caso se permitirá que la IA actúe como árbitro de las decisiones del proyecto ni se use para valorar la reputación o la posición de los colaboradores dentro de la comunidad.

Suena a la típica cláusula de salvaguardar que más tarde se elimina por motivos "perfectamente razonables".

"No cobraremos más de 3 salarios mínimos" versión IA.
0 K 11
pip #4 pip
Mientras el código sea escrutado sin piedad, dará un poco igual que esté hecho por humano o por máquina, pero básicamente poco código hecho por máquina va a entrar ahí.
0 K 11
Jakeukalane #5 Jakeukalane
:facepalm:
0 K 11
Professor #1 Professor *
cuando todo el código del mundo esté creado por máquinas, ofuscado, incomprensible,reducido a la mínima expresión, indescifrable,

Sabremos que la nueva edad media de los brujos y la magia ha llegado.
0 K 5

menéame