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Federico Jiménez Losantos se enfada con Alejandro Luzón por no ir hasta el final en la exoneración de Aldama

Federico Jiménez Losantos dedica su columna en El Mundo a cargar contra el fiscal de Anticorrupción Alejandro Luzón por no haber ido, a su juicio, lo suficientemente lejos en la protección judicial de Víctor de Aldama. Bajo el título “La Fiscalía Anticorrupción, pero menos”, la columna parte de una premisa muy concreta: aunque Luzón ha defendido en el juicio que al empresario puede aplicársele la máxima reducción de pena por colaboración con la justicia, eso no basta para Losantos, que le exige una ruptura abierta con la jerarquía fiscal.

| etiquetas: jimenez losantos , alejandro luzon , fiscal , anticorrupcion , proteccion
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3 comentarios
5 1 0 K 71 actualidad
Uge1966 #1 Uge1966
Igual éste tiene alguna deuda con el otro... 8-D
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XtrMnIO #2 XtrMnIO
Sería la primera vez que el cerebro de la organización criminal saliera sin pena por cantar sobre sus compinches.

Pero bueno, en la justicia tardofranquista todo puede pasar...
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#3 konde1313
Losantos defendiendo a otro corrupto. Lo raro sería lo contrario.
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