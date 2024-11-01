edición general
La federación española de diabetes (FEDE) alerta de que se están anunciando glucómetros "sin pinchazo": son un fraude

Desde la Federación Española de Diabetes (FEDE) alertan sobre una situación preocupante: la proliferación en Internet, e incluso medios de comunicación, de anuncios e informaciones acerca de nuevos glucómetros no invasivos. No existe actualmente ningún glucómetro no invasivo que sea fiable y seguro para las personas con diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, y prueba de ello es que la AEMPS no reconoce ningún dispositivo de estas características. Muchos de estos anuncios provienen de páginas fraudulentas que se hacen pasar por marcas reconocidas.

Txikitos13
Llevo denunciados por lo menos 10 videos distintos de youtube , algunos te dice youtube que no los puede quitar porque consideran que no son un fraude , asi nos va :palm: :palm:
Ferran
#4 Youtube da mucho asco, algo así me dijeron cuando denuncié un video donde salía Amancio Ortega promocionando un sistema para hacerse rico del cual el Gobierno no quería que supieras nada...

#7 pero al final le da la sensación al usuario que no se debe de fiar de la publicidad, no creo que les valga la pena.
#1 vituwaf
Hay que ser muy crédulo para comprar uno de estos. El trasto no puede saber el dato, así que te muestra un número aleatorio. ¿Cual es el tiempo medio durante el que un crédulo va a seguir mirando ese número?
#2 Leclercia_adecarboxylata
#1 Por desgracia, hay gente comprándolo y sí, es muy fácil hacer creer que es real. Es un fraude muy peligroso.
#3 Shrewd
#1 la gente mayor pica en estas cosas, incluso aunque realmente no llevan está función y a ver luego como reclamas a páginas dudosas...
#5 diablos_maiq
#1 depende de la credulidad de cada cual.
O de lo que les interese seguir siendo crédulos :-/
#6 Eukherio
#1 Es casi preferible que sean tan malos que no cuele en ningún momento, que como disimulen mínimamente con números creíbles más de uno acaba en el hospital.
