La federación española de diabetes (FEDE) alerta de que se están anunciando glucómetros "sin pinchazo": son un fraude

Desde la Federación Española de Diabetes (FEDE) alertan sobre una situación preocupante: la proliferación en Internet, e incluso medios de comunicación, de anuncios e informaciones acerca de nuevos glucómetros no invasivos. No existe actualmente ningún glucómetro no invasivo que sea fiable y seguro para las personas con diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, y prueba de ello es que la AEMPS no reconoce ningún dispositivo de estas características. Muchos de estos anuncios provienen de páginas fraudulentas que se hacen pasar por marcas reconocidas.