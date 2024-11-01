La Fe de València ha derivado a la privada en lo que va de año 8.601 resonancias, un 52% más de las hechas con medios públicos

Entre el 1 de enero de y el 19 de abril se han hecho en el hospital de referencia de la Comunitat Valenciana 5.624 resonancias cuando una auditoría del año 2024 sobre las pruebas radiológicas de este centro y del Clínico afirmaba que se podían recuperar 18.000 de las externalizadas porque los equipos en la pública estaban infratulizados.
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Luego, cuando Paco ve que en la pública le derivan a la privada y le han tratado "como Dios".
La derivación de pacientes, la sobre ejecución de tratamientos, intervenciones y pruebas innecesarias, la hospitalización de pacientes que podrían tener el alta en el día de la intervención ... es claramente un expolio que solo persigue el interés de unos pocos.
Y NADIE HACE NADA PARA REMEDIARLO, PERSEGUIRLO Y PENARLO.
no es un milagro, son nuestros impuestos.