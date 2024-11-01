La Fe de València ha derivado a la privada en lo que va de año 8.601 resonancias, un 52% más de las hechas con medios públicos

Entre el 1 de enero de y el 19 de abril se han hecho en el hospital de referencia de la Comunitat Valenciana 5.624 resonancias cuando una auditoría del año 2024 sobre las pruebas radiológicas de este centro y del Clínico afirmaba que se podían recuperar 18.000 de las externalizadas porque los equipos en la pública estaban infratulizados.