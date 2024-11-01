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La Fe de València ha derivado a la privada en lo que va de año 8.601 resonancias, un 52% más de las hechas con medios públicos

La Fe de València ha derivado a la privada en lo que va de año 8.601 resonancias, un 52% más de las hechas con medios públicos

Entre el 1 de enero de y el 19 de abril se han hecho en el hospital de referencia de la Comunitat Valenciana 5.624 resonancias cuando una auditoría del año 2024 sobre las pruebas radiológicas de este centro y del Clínico afirmaba que se podían recuperar 18.000 de las externalizadas porque los equipos en la pública estaban infratulizados.

| etiquetas: fe , valència , privada , resonancias , derivadas
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5 comentarios
15 3 0 K 113 actualidad
#1 silzul
Y así es como se acarrean clientes y se financiá ilegalmente a la privada; mientras se restan medios a la pública.

Luego, cuando Paco ve que en la pública le derivan a la privada y le han tratado "como Dios".
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autonomator #3 autonomator *
#1 que no haya un estamento o entidad independiente, seria y eficaz auditando este tipo de tretas es verdaderamente la consagración de un robo "legal".
La derivación de pacientes, la sobre ejecución de tratamientos, intervenciones y pruebas innecesarias, la hospitalización de pacientes que podrían tener el alta en el día de la intervención ... es claramente un expolio que solo persigue el interés de unos pocos.
Y NADIE HACE NADA PARA REMEDIARLO, PERSEGUIRLO Y PENARLO.
no es un milagro, son nuestros impuestos.
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#5 silzul
#3 El problema es que en este país además de que no hay entres independientes es que no hay apenas medios punitivos contra estás ilegalidades, porque para mí aunque sea legal hacerlo es un claro acto de corrupción planificado.
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Javi_Pina #4 Javi_Pina
La libertad avanza
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nitsuga.blisset #2 nitsuga.blisset *
A ver, que los partidos de derechas nonse financian solos!
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menéame