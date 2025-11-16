Las FDI disparan contra fuerzas de paz de la ONU desde una posición de tanque en territorio libanés, según informes de las Naciones Unidas. [ENG]

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dispararon contra las fuerzas de paz de la ONU desde un tanque israelí situado en territorio libanés, según informó la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIF). UNIFIL informó que los proyectiles de ametralladora de las FDI impactaron aproximadamente a cinco metros de los cascos azules, que iban a pie. Según los informes, las fuerzas de paz pidieron a las FDI que dejaran de disparar a través de los canales de enlace de la FPNUL.