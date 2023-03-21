El FBI utilizó a una policía encubierta con el pelo rosa para espiar a activistas y fabricar delitos [EN]

La joven de largo cabello rosa afirmaba ser del estado de Washington. Un día, durante el verano de 2020, entró en el Chinook Center, un espacio comunitario para activistas de izquierda en Colorado Springs, Colorado, y se ofreció como voluntaria. «Vestía de una manera que llamaba la atención», dijo Samantha Christiansen, cofundadora del Chinook Center. Pero ninguno de los activistas lo encontró extraño o alarmante; cada uno tiene su propio estilo. La aceptaron en la comunidad.