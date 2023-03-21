edición general
El FBI utilizó a una policía encubierta con el pelo rosa para espiar a activistas y fabricar delitos [EN]

La joven de largo cabello rosa afirmaba ser del estado de Washington. Un día, durante el verano de 2020, entró en el Chinook Center, un espacio comunitario para activistas de izquierda en Colorado Springs, Colorado, y se ofreció como voluntaria. «Vestía de una manera que llamaba la atención», dijo Samantha Christiansen, cofundadora del Chinook Center. Pero ninguno de los activistas lo encontró extraño o alarmante; cada uno tiene su propio estilo. La aceptaron en la comunidad.

#2 Razhan
Lo de cabello rosa y Washington era creible
#1 Shoemaker
Nada superará a rabocop, el policía nacional que se infiltró en grupos ultras de Cataluña y se trincó a 5 indepes xD xD xD xD

x.com/i/status/1621172746536521728
Malinke #3 Malinke
#1 con los sentimientos no se juega. A mí eso me parece totalmente despreciable. No sabría lo que le haría a una mujer policía que se infiltrara en una organización y se liara conmigo en su trabajo, pero Iba a sufrir las consecuencias por hija de puta.
