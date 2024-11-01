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FBI investiga a ex funcionario que renunció por guerra en Irán

FBI investiga a ex funcionario que renunció por guerra en Irán

Un ex funcionario de inteligencia que renunció a su cargo en protesta por la guerra contra Irán, está bajo investigación del FBI por presuntamente filtrar información clasificada, dijo una fuente familiarizada con el asunto. Kent, quien estaba bajo las órdenes de la directora Nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, dijo el martes que estaba en desacuerdo con la decisión de atacar a Irán y que el régimen de Teherán no representaba una "amenaza inminente", como afirmó la administración Trump.

| etiquetas: fbi , guerra de irán , joe kent
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6 comentarios
15 2 0 K 183 actualidad
WcPC #3 WcPC
Se supone que la información filtrada era que no habían creado un comité para revisar los ataques antes de que se produjeran, los ataques iniciales se habían hecho sin que ningún comité norteamericano validara los blancos...
6 K 107
karakol #5 karakol
La secta Trumpiana del Séptimo Día no admite vacilaciones, dudas o disidentes, es necesario mandar avisos a navegantes.

Prietas las filas y firme el ademán.
0 K 20
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Mienten, dicen que es una amenaza y el investigado es este...panda de hijos de puta.
0 K 16
#6 NoMeVeas
Vamos, que no te dejan renunciar y, si lo haces, se inventan cualquier cosa para joderte la vida.
0 K 8
pabscon #4 pabscon
FBI peinado prospection, van a ver si en el 2002 arranco una planta protegida de un parque o si meó fuera de la taza en alguna ocasion
0 K 6

menéame