FBI investiga a ex funcionario que renunció por guerra en Irán

Un ex funcionario de inteligencia que renunció a su cargo en protesta por la guerra contra Irán, está bajo investigación del FBI por presuntamente filtrar información clasificada, dijo una fuente familiarizada con el asunto. Kent, quien estaba bajo las órdenes de la directora Nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, dijo el martes que estaba en desacuerdo con la decisión de atacar a Irán y que el régimen de Teherán no representaba una "amenaza inminente", como afirmó la administración Trump.