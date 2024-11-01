edición general
El FBI allana la casa de una periodista en busca de información sobre una filtración

'The Washington Post', diario para el que trabaja la informadora, ha calificado la medida de "inusual y agresiva", al señalar que no es habitual que las fuerzas del orden registren domicilios de periodistas.

YeahYa #1 YeahYa
Vaya, ya se están cargando hasta la libertad de prensa.
Malinke #4 Malinke
Pues acostúmbrate.
