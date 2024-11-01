A favor de la extinción: filosofía del antinatalismo

El antinatalismo es la corriente de pensamiento que defiende el cese, completo o parcial, de la procreación humana. Uno de sus paladines, el estadounidense Thomas Ligotti (1953–), dijo en 2020 que «hoy por hoy, el antinatalismo se ocupa sobre todo de convencer a quienes ya están convencidos de sus beneficios y virtuosismo o de su propia postura filosófica. No entiendo por qué [los antinatalistas] no se dan cuenta»