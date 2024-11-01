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A favor de la extinción: filosofía del antinatalismo

A favor de la extinción: filosofía del antinatalismo

El antinatalismo es la corriente de pensamiento que defiende el cese, completo o parcial, de la procreación humana. Uno de sus paladines, el estadounidense Thomas Ligotti (1953–), dijo en 2020 que «hoy por hoy, el antinatalismo se ocupa sobre todo de convencer a quienes ya están convencidos de sus beneficios y virtuosismo o de su propia postura filosófica. No entiendo por qué [los antinatalistas] no se dan cuenta»

| etiquetas: antinatalismo , filosofía , prole
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
PasaPollo #1 PasaPollo
Con cariño, para @BoosterFelix, que creo que lo disfrutará especialmente.
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EsUnaPreguntaRetórica #8 EsUnaPreguntaRetórica
#1 A ti te va la marcha.
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#10 BoosterFelix *
#1 Muchas gracias @PasaPollo , lo importante es la intención . Lo digo porque el nombre de "antinatalismo" en sí nunca me ha parecido muy apropiado, porque no se trata de no hacer nacer a gente, se trata de no hacerla nacer cuando se sabe que no se podrá impedir que lleven una existencia sufrida segura por el hecho de haber nacido en las circunstancias adversas en las que se la hace nacer.

Es decir, que no es antinatalismo porque sí, es antinatalismo basado en razones suficientes.…   » ver todo el comentario
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hdblue #2 hdblue
Nada que siniestro no haya dicho ya:

www.youtube.com/watch?v=N32yaap4fvA
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#3 Pitchford
El antinatalismo sin la inmortalidad es una parida. Con la inmortalidad también, porque siempre morirá gente haciendo el gamba.
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Feindesland #9 Feindesland
#7 Pues como los antinatalistas. ¿Se meten entre los que preferirían no estar en el mundo? Tampoco. Pues eso.

Le niegan la vida a otros, pero bien que viven la suya.
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Feindesland #4 Feindesland
En vez del antinatalismo, prefiero el genocidio.

Lleva a lo mismo y en invierno ayuda a pasar las tardes.
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Anfiarao #5 Anfiarao
#4 no tiene nada de gracia. Házmelo mirar, por si tuvieses algun problema grave en el cerebro
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musg0 #7 musg0
#4 Todavía tengo por ver a alguien que abogue por el genocidio querer meterse voluntariamente en el grupo de los "genocidiados" por sentir que su raza/genética/cultura/etc es inferior a las de los demás
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Nylo #11 Nylo *
A todos los partidarios de que la no-existencia es mejor que la existencia siempre les digo lo mismo. Si no te suicidas ahora mismo, sólo eres un hipócrita.
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menéame