Fátima Matute, consejera de Sanidad madrileña: "Nadie me puede obligar a dar los nombres de los objetores. Los defenderé con la Constitución en la mano"

Soy medio fotógrafa", bromea Fátima Matute (Madrid, 1974) mientras posa para la imagen que acompaña esta entrevista. Radióloga de profesión, la consejera de Sanidad madrileña acaba de recibir en Chicago el reconocimiento de la Sociedad Americana de Radiología en uno de los congresos más importantes del sector a nivel internacional.

camvalf #2 camvalf
No sea que sanidad descubra que los hacen por las tardes en las privadas.
No sé puede esperar otra cosa de la encargada del grupo Quirón en la Comunidad de Madrid
#3 Barriales
Hija de puta.
XtrMnIO #5 XtrMnIO
"Soy medio fotógrafa", bromea Fátima Matute (Madrid, 1974) mientras posa para la imagen que acompaña esta entrevista"

Jajajaja que graciosa la corrupta... Lo que no cuenta es que las pruebas públicas las redirigen a Fremap y Quirón, pagando una pasta por ello, mientras que a los profesionales se les paga una mierda.
#1 Katos
¿la ley tampoco?
Olepoint #4 Olepoint
Que digo yo que lo de "pública" de "Sanidad pública" será por algo, ¿ No ?
