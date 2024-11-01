edición general
El Fary - La Mandanga (1960's Motown Soul IA Cover)

Deja los chavalotes Pablo, déjalos que caminen como ellos camelen, si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalos

| etiquetas: el fary , la mandanga , motown , ia
skaworld #1 skaworld
Me lo co to na zo
SVSRTZ #4 SVSRTZ
Ska-P - Cannabis (1960's Motown Soul IA Cover) www.youtube.com/watch?v=tOXMklOMKMA
silencer #3 silencer
Es IA
(por si acaso)
Extratenestre #5 Extratenestre
Que bueno xD
Walldrop #6 Walldrop *
Quedó de escándalo, temarral pero muy serio hoyga!
Skiner #2 Skiner
Parece que canta Carlos Tarque.
