publicadas
en cola
11
meneos
230
clics
El Fary - La Mandanga (1960's Motown Soul IA Cover)
Deja los chavalotes Pablo, déjalos que caminen como ellos camelen, si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalos
el fary
la mandanga
motown
ia
9
2
1
34
ocio
6 comentarios
ocio
#1
skaworld
Me lo co to na zo
4
67
#4
SVSRTZ
Ska-P - Cannabis (1960's Motown Soul IA Cover)
www.youtube.com/watch?v=tOXMklOMKMA
0
13
#3
silencer
Es IA
(por si acaso)
0
11
#5
Extratenestre
Que bueno
0
9
#6
Walldrop
Quedó de escándalo, temarral pero muy serio hoyga!
0
9
#2
Skiner
Parece que canta Carlos Tarque.
0
8
(por si acaso)