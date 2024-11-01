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Fanáticos/fanatizados. La sociedad del odio

Fanáticos/fanatizados. La sociedad del odio

A menudo se ha confundido la democracia con el hecho de que haya elecciones (falacia electoral) pero no es suficiente, tiene que haber una sociedad con los tres poderes estatales separados lo máximo posible(legislativo, ejecutivo, judicial), respeto a los derechos fundamentales, transparencia, prensa “libre”, sociedad civilizada, entidades y organizaciones próximas a la población y a sus necesidades, salud mental accesible… Sin embargo, hay poderes y lobbies luchando desde hace décadas para que esto no sea así y ellos y sus intereses sean...

| etiquetas: fanáticos , fanatizados , democracia
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2 comentarios
7 0 1 K 87 cultura
Delay #1 Delay *
¡Hombre, @crycom! Tiempo sin recibir un negativo tuyo (desde tu último strike).
¿No te habrás sentido aludido por este artículo, no? :popcorn: :troll:
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Doisneau #2 Doisneau
Esta Delay para hacer envios sobre fanatismo, con 10 envios al dia del mismo tema y encima solo comenta para reportar y meter malos rollos :palm:
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menéame