·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7842
clics
Trump sigue sin entender los aranceles, y lo dice a gritos en otro marciano post
10019
clics
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
5735
clics
El único aeropuerto del mundo donde puedes entrar por un país y salir por otro
4307
clics
Hilo de reddit donde preguntan qué hacen los jubilados en EEUU al quedarse sin dinero [ENG]
3808
clics
"Ahora se entienden muchas cosas": el plan real de Elon Musk con Twitter y por qué se gastó una millonada en la red social
más votadas
442
¿De verdad es más importante evitar el fútbol pirata que la libertad de Internet?
349
La UCO guarda silencio sobre por qué no reclamaron las cuentas bancarias de Montoro
494
Una investigación revela que la CIA conoció y apoyó el plan ucraniano para volar el gasoducto Nord Stream: los secretos de la operación ‘Diámetro’ de 300.000 dólares
476
La Policía británica detiene al expríncipe Andrés en su casa de Wood Farm en Sandringham
601
Un concejal del PP de Móstoles consigue que multen con 7.000 euros a la vecina que sufrió durante años los ruidos de su discoteca
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
15
clics
Las familias ya piden tanto dinero en hipotecas como en la 'burbuja' de 2009... para comprar 150.000 viviendas menos
En España se firmaron préstamos para adquirir vivienda por más de 80.000 millones de euros en 2025. CaixaBank es la entidad que ganó más cuota de mercado, y refuerza su posición con más del 25%
|
etiquetas
:
vivienda
,
burbuja
,
inmobiliaria
,
españa
9
2
1
K
107
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
1
K
107
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Es lo que tienen fondos como Cerberus tomando el mando de esto, que son los pederastas del partido republicano
A ver que dia hacemos algo y salimos contra la elite de pederastas que gobierna y no sé, nos quejamos del tiempo en redes para h undirles la demanda a los billonarios comeniños
3
K
37
#4
sleep_timer
*
#1
Pues a lo mejor uno de los partidos que tiene poder en las Autonomías o Gobierno Central lo impide.
Si, esos partidos de rentistas y defensores de especuladores como PSOE, PP, Vox, Junts y tal... a los que votáis.
2
K
35
#2
Dav3n
Y por esto mismo datos como el PIB no sirven para medir la bonanza real de un país o región.
1
K
22
#5
j-light
#2
Y si el Financial Times dice reiteradamente que España es la locomotora de Europa, está claro que estamos bien jodidos. Lo que quieren decir, en neolengua, que pueden venir a robarnos y que tendrán todas las facilidades para ello.
Argentina no está atrasada. Argentina es el futuro.
2
K
34
#8
Dav3n
#5
Sin duda, aunque después dirán que vivíamos por encima de nuestras posibilidades
1
K
22
#3
jonolulu
Me gustaría saber si son compras para vivir o para especular, porque de todas las compraventas solo el 7% se hace con hipoteca para primera residencia
0
K
16
#7
rbrn
#3
Yo creo que tú mismo has respondido a tu pregunta.
0
K
10
#9
Borgiano
El cobete.
0
K
8
#6
sliana
Las familias el conjunto, por o que se endeudan mucho más y su peligro individual es mucho mayor que en la burbuja de Aznar.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
A ver que dia hacemos algo y salimos contra la elite de pederastas que gobierna y no sé, nos quejamos del tiempo en redes para h undirles la demanda a los billonarios comeniños
Si, esos partidos de rentistas y defensores de especuladores como PSOE, PP, Vox, Junts y tal... a los que votáis.
Argentina no está atrasada. Argentina es el futuro.