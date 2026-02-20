edición general
Las familias ya piden tanto dinero en hipotecas como en la 'burbuja' de 2009... para comprar 150.000 viviendas menos

En España se firmaron préstamos para adquirir vivienda por más de 80.000 millones de euros en 2025. CaixaBank es la entidad que ganó más cuota de mercado, y refuerza su posición con más del 25%

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Es lo que tienen fondos como Cerberus tomando el mando de esto, que son los pederastas del partido republicano

A ver que dia hacemos algo y salimos contra la elite de pederastas que gobierna y no sé, nos quejamos del tiempo en redes para h undirles la demanda a los billonarios comeniños
sleep_timer #4 sleep_timer *
#1 Pues a lo mejor uno de los partidos que tiene poder en las Autonomías o Gobierno Central lo impide.
Si, esos partidos de rentistas y defensores de especuladores como PSOE, PP, Vox, Junts y tal... a los que votáis.
#2 Dav3n
Y por esto mismo datos como el PIB no sirven para medir la bonanza real de un país o región.
#5 j-light
#2 Y si el Financial Times dice reiteradamente que España es la locomotora de Europa, está claro que estamos bien jodidos. Lo que quieren decir, en neolengua, que pueden venir a robarnos y que tendrán todas las facilidades para ello.

Argentina no está atrasada. Argentina es el futuro.
#8 Dav3n
#5 Sin duda, aunque después dirán que vivíamos por encima de nuestras posibilidades :palm:
jonolulu #3 jonolulu
Me gustaría saber si son compras para vivir o para especular, porque de todas las compraventas solo el 7% se hace con hipoteca para primera residencia
#7 rbrn
#3 Yo creo que tú mismo has respondido a tu pregunta.
#9 Borgiano
El cobete.
#6 sliana
Las familias el conjunto, por o que se endeudan mucho más y su peligro individual es mucho mayor que en la burbuja de Aznar.
