Familias de Valdebebas denuncian que su escuela infantil no tiene calefacción desde diciembre

La escuela infantil Las Pléyades tiene la caldera averiada desde el 17 de diciembre y la situación ha empeorado tras el regreso de las vacaciones. La escuela, de titularidad municipal, acoge todos los días a un largo centenar de bebés y pequeños de 0 a 3 años
| etiquetas: madrid , educación , hortaleza , valdebebas
Un par de balonazos con un Mikasa y se van a casa calentitos.
¡Coño! la duda ofende.
O los estúpidos que votan al PP.
Es el bajo coste que hay que pagar porque no gobierne ETA en Madrid.
Lo mismo que las familias de los asesinados en residencias.
Al final uno solo cree lo que ven sus ojos..y a esos ojos solo se les muestra una realidad ficticia que el odio compra sin plantearse absolutamente nada.
Ahí va la plebe, las ayudas y subvenciones son para la privada