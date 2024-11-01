edición general
Familias de Valdebebas denuncian que su escuela infantil no tiene calefacción desde diciembre

La escuela infantil Las Pléyades tiene la caldera averiada desde el 17 de diciembre y la situación ha empeorado tras el regreso de las vacaciones. La escuela, de titularidad municipal, acoge todos los días a un largo centenar de bebés y pequeños de 0 a 3 años

roker #1 roker
Esos pequeños no tendrán calefacción pero tienen LIBERTAD.
reivaj01 #7 reivaj01
#1 Si esos bebés estuviesen tomando cañas en una terracita no tendrían motivos para quejarse.
#14 sliana
#1 si no estudian en barracones, no tienen suficiente
HeilHynkel #2 HeilHynkel
A disfrutar de lo votado.
#3 Barriales
#2 y furgol, mucho furgol. Que jueguen al furgol y allí estarán calentitos.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#3

Un par de balonazos con un Mikasa y se van a casa calentitos. :roll:
#8 laruladelnorte
La calefacción es competencia municipal: pueden unirse al experimento… o arreglarla. Gracias, seguro que en sus despachos hace menos frío.

¡Coño! la duda ofende. :foreveralone:
Aguarrás #6 Aguarrás
El dinero está para pelotazos de todo tipo, no para los parguelas que pagan impuestos.
O los estúpidos que votan al PP. :roll:
XtrMnIO #16 XtrMnIO
Que se compren una entrada para la F1 y se dejen de molestar.

Es el bajo coste que hay que pagar porque no gobierne ETA en Madrid.
OrialCon_Darkness #12 OrialCon_Darkness
Es que quien tiene que ir a hacer la reparación es acs, por eso no tiene prisa con los vecinos de Valdebebas :troll:
pitercio #9 pitercio
¡Ahh, no haber nacido! ¡Oh, wait!
Kantinero #4 Kantinero
Se sospecha que incluso puede que desde agosto
#17 mcfgdbbn3 *
Algunos aprovecharán para decir que la culpa es de Pedro Sánchez, me gustaría ver el chat de WhatsApp de los padres.
Alfon_Dc #18 Alfon_Dc
#17 no lo dudes..la sociedad se ha vuelto ciega por ver lo que los medios "sin miedo" difunden (inventan) . Hasta tal punto de que (no tengo pruebas, tampoco dudas) de qué los padres de estás criaturas castigarán a Pedro Sánchez y al coletas con su voto al PP o su marca blanca(ahora el doble de facha!!).
Lo mismo que las familias de los asesinados en residencias.
Al final uno solo cree lo que ven sus ojos..y a esos ojos solo se les muestra una realidad ficticia que el odio compra sin plantearse absolutamente nada.
elmakina #11 elmakina
Si los trabajadores tuvieran un poco de huevos u ovarios, el centro estaría cerrado desde el segundo día y se habría llamado a los padres para recoger a los críos. Ya verías qué rápido el ayuntamiento espabilaba si de repente se quedaban sin servicio y con el barrio entero protestando. Mientras tanto, los chavales y trabajadores pasando frío y los responsables mirando para otro lado.
Kantinero #13 Kantinero
#11 A ver no flipes que es una escuela pública y en la comunidad de Madrid.

Ahí va la plebe, las ayudas y subvenciones son para la privada
elmakina #15 elmakina
#13 Está gestionada por una empresa privada en concesión. Precisamente si fuera pública de verdad, con personal funcionario, los docentes tendrían más margen para plantarse y hacer lo correcto sin miedo a represalias.
Febrero2034 #10 Febrero2034
Coges como padre, compras 4 calefactores y se los das a la escuela
