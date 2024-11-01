edición general
Una familia viviendo en una habitación, el ejemplo del problema de la vivienda: "mi sueldo no da para pagar un piso"

Una familia viviendo en una habitación, el ejemplo del problema de la vivienda: "mi sueldo no da para pagar un piso"  

Dayanis vive con su hija en la habitación de un piso que tienen que compartir con otra familia, ya que no puede hacer frente a un alquiler de una vivienda ella sola. De hecho, confiesa que directamente, en su búsqueda, iba a por una habitación. Tarea complicada teniendo en cuenta que va acompañada de su hija, lo cual le ha cerrado muchas puertas: "descartada automáticamente. Sin ni siquiera poder ver la habitación". "Mi hija escuchaba cuando me decían menores no. Entonces ella me decía: 'no encuentras habitación por mi culpa'".

#1 Dav3n
El mundo libre generando felicidad y bienestar worldwide.

Y peor que se va a poner :foreveralone:
ContracomunistaCaudillo #5 ContracomunistaCaudillo
#1 Amigo, usted no es libre. El socialismo primero te empobrece y luego te quita la libertad.
#8 username
#1 esto con el comunismo no pasaba :troll:
woody_alien #2 woody_alien
Hemos vuelto a 1950 cuando el realquilado era lo común.
#3 Icelandpeople
#2 Yo creo que en un año lograremos llegar a 1870.
#9 Perrota
Tenemos un problema de vivienda, bajos salarios…pero también de concentración de la demanda. En la España vaciada hay pisos baratillos a precios de zulo en Madrid.
#10 Vamohacalmano
#9 Y espérate, estoy mirando con la parienta casas de pueblo en los alrededores de Guadalajara y ojo...
El_Repartidor #4 El_Repartidor
Tarea complicada teniendo en cuenta que va acompañada de su hija, lo cual le ha cerrado muchas puertas: "Descartada automáticamente. Sin ni siquiera ver la habitación".

La traducción es: si dejo de pagar no me puedes echar... Porque no paga el gobierno la habitación si dejan de pagar y nos lo pueden echar?

Que pensaban que iba a
Pasar?
#11 Vamohacalmano
Si alguien ha tenido las ganas (que entiendo que si) de hacer un STEEPLE del mercado del alquiler español, la parte de Político y la parte de Legal solo se salva si pones medidas de contención para mitigar el riesgo que te suponen en el modelo. Esto nos dice que nuestros políticos toman estas decisiones sin tener puta idea de mercado.
#6 BoosterFelix
"Es una situación desesperante en medio de esta crisis insoportable de la vivienda, que tiene un impacto devastador también entre los más pequeños."

¿Que la pobreza es mala para los niños?

Joder, esta noticia es aporofobia en estado puro. No podemos ir tomando a los demás seres humanos por imbéciles o por hijos de puta por simplemente ejercer su legítimo derecho de considerar que la pobreza y la precariedad son circunstancias estupendas en las que hacer nacer, y criar, a sus…   » ver todo el comentario
#7 BoosterFelix
#6 Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos respetar la pluralidad de gustos, elecciones e ideas.

Además, los pobres ya tienen que sufrir la pobreza.…   » ver todo el comentario
