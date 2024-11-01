Una familia viviendo en una habitación, el ejemplo del problema de la vivienda: "mi sueldo no da para pagar un piso"  

Dayanis vive con su hija en la habitación de un piso que tienen que compartir con otra familia, ya que no puede hacer frente a un alquiler de una vivienda ella sola. De hecho, confiesa que directamente, en su búsqueda, iba a por una habitación. Tarea complicada teniendo en cuenta que va acompañada de su hija, lo cual le ha cerrado muchas puertas: "descartada automáticamente. Sin ni siquiera poder ver la habitación". "Mi hija escuchaba cuando me decían menores no. Entonces ella me decía: 'no encuentras habitación por mi culpa'".