La familia de la premio Nobel iraní denuncia que la Policía “la golpeó con porras en la cara, la cabeza y el cuello”

Narges Mohammadi, que fue premiada en 2023, se encuentra gravemente herida e incomunicada, según denuncian su marido y hermano

alcama #2 alcama
¿Sabéis qué es el silencio?
Pues es Podemos ante estas noticias
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
Otra "fascista" y "golpista" molesta para su gobierno
Será algo merecido para los admiradores de dictaduras y regímenes antidemocráticos
Nada que ver, circulen
