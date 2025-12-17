·
11
meneos
13
clics
La familia de la premio Nobel iraní denuncia que la Policía “la golpeó con porras en la cara, la cabeza y el cuello”
Narges Mohammadi, que fue premiada en 2023, se encuentra gravemente herida e incomunicada, según denuncian su marido y hermano
iran
narges mohammadi
actualidad
2 comentarios
actualidad
#2
alcama
¿Sabéis qué es el silencio?
Pues es Podemos ante estas noticias
1
K
15
#1
ElenaCoures1
Otra "fascista" y "golpista" molesta para su gobierno
Será algo merecido para los admiradores de dictaduras y regímenes antidemocráticos
Nada que ver, circulen
0
K
8
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
