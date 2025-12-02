edición general
Familia de Facundo, en coma tras una brutal paliza en Lleida: "No tuvo oportunidad de defenderse"

Facundo, de 37 años, se encuentra muy grave en la UCI tras recibir una paliza en la madrugada del 23 de noviembre en una zona de bares de Lleida. Un adolescente fue detenido, aunque en la agresión participaron varias personas.

Kantinero #1 Kantinero
"Lo que nos dicen las autoridades y la gente es que son jóvenes de origen magrebí

Es el caso aislado de hoy en Lleida en esa zona de bares
#2 Nouveau *
Justo ayer, venía de dejar los niños de la escuela a las 3 de la tarde con el coche y en un paso de cebra un sudamericano a pie +/-18 años se puso a vacilarme sin más (o estava enfadado con el mundo, tenia algún transtorno o simplemente buscaba follón, ve tu a saber).

Yo lo ignore y seguí hacia mi destino.

Lo que me sorprendio fue que en sentido contrario y parado en el semáforo havia un coche de mossos d'escuadra que se lo quedo mirando y pasaron del tema.

tu ves y plantales cara. Luego vienen y te la clavan por la espalda.

Mejor intentar pasar de gente follonera y evitar confrontaciones.
Graffin #4 Graffin
#2 Ojo ahí.  media
alcama #6 alcama
#2 Disfruten lo votado
#5 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
Panko #7 Panko
#5 Lo peor de todo es que gente como tú parece ser que no es un caso aislado, no.
txutxo #3 txutxo
Hay mucha gente loca por ahí. Provocadora, para terminar liándotela, simplemente porque tienen ganas de bronca. Lo mejor es no entrar al trapo y evitar una pelea o una agresión donde seguramente tú ibas a ser el más perjudicado.
