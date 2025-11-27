La fama acorta en cuatro años la vida de los cantantes

Un estudio vincula a la presión de la fama con una reducción de alrededor de cuatro años en la esperanza de vida de los cantantes más populares: los investigadores hallaron que los vocalistas más famosos tenían un 33 % extra de probabilidades de morir prematuramente, con respecto a sus pares con menor exposición masiva. Alcanzar la fama puede tener un precio mortal para los cantantes: aquellos más conocidos viven, en promedio, más de cuatro años menos que sus colegas no tan célebres. La investigación, publicada en el Journal of Epidemiology &