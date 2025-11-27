La fama acorta en cuatro años la vida de los cantantes

Un estudio vincula a la presión de la fama con una reducción de alrededor de cuatro años en la esperanza de vida de los cantantes más populares: los investigadores hallaron que los vocalistas más famosos tenían un 33 % extra de probabilidades de morir prematuramente, con respecto a sus pares con menor exposición masiva. Alcanzar la fama puede tener un precio mortal para los cantantes: aquellos más conocidos viven, en promedio, más de cuatro años menos que sus colegas no tan célebres. La investigación, publicada en el Journal of Epidemiology &
| etiquetas: fama , acorta , cuatro , años , vida , cantantes
¿La fama o las giras, trasnochar, el alcohol y otras drogas..?
Los científicos creen que el estrés psicosocial intenso asociado a la fama, que incluye la exposición pública, la presión por el rendimiento y la pérdida de privacidad, puede alimentar conductas dañinas como el consumo de sustancias, el aislamiento o los problemas de salud mental.
Ya tenemos otro candidato para los IG Nobel.