La fama acorta en cuatro años la vida de los cantantes

Un estudio vincula a la presión de la fama con una reducción de alrededor de cuatro años en la esperanza de vida de los cantantes más populares: los investigadores hallaron que los vocalistas más famosos tenían un 33 % extra de probabilidades de morir prematuramente, con respecto a sus pares con menor exposición masiva. Alcanzar la fama puede tener un precio mortal para los cantantes: aquellos más conocidos viven, en promedio, más de cuatro años menos que sus colegas no tan célebres. La investigación, publicada en el Journal of Epidemiology &

#2 EISev *
Correlación no implica causalidad

¿La fama o las giras, trasnochar, el alcohol y otras drogas..?

Los científicos creen que el estrés psicosocial intenso asociado a la fama, que incluye la exposición pública, la presión por el rendimiento y la pérdida de privacidad, puede alimentar conductas dañinas como el consumo de sustancias, el aislamiento o los problemas de salud mental.
inventandonos #1 inventandonos
Claro. Porque los que pican 40 años a lomo partido, viven más.
#3 Hynkel
Y eyacular antes de cantar baja dos tonos. :troll:

Ya tenemos otro candidato para los IG Nobel.
MadalenaBrava #4 MadalenaBrava
La nariz de Lucas da fe de ello xD xD xD
