Faltan medicamentos contra la gripe en las farmacias de Alicante

Las faltas comunicadas en las farmacias de medicamentos contra la gripe se han multiplicado por cuatro durante la primera quincena de diciembre. El medicamento antiviral de uso sistémico contra esta infección respiratoria principalmente afectado es Tamiflu, responsable de aproximadamente del 90 % de los casos en que las boticas han comunicado la escasez de este producto en concreto, a causa de la gripe A en la variante K, muy contagiosa.