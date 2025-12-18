edición general
Faltan medicamentos contra la gripe en las farmacias de Alicante

Las faltas comunicadas en las farmacias de medicamentos contra la gripe se han multiplicado por cuatro durante la primera quincena de diciembre. El medicamento antiviral de uso sistémico contra esta infección respiratoria principalmente afectado es Tamiflu, responsable de aproximadamente del 90 % de los casos en que las boticas han comunicado la escasez de este producto en concreto, a causa de la gripe A en la variante K, muy contagiosa.

No sabía que había medicamentos contra la gripe. De siempre sopita y cama
El Tamiflu se popularizo cuando apareció por primera vez la gripe A, dudo que con sus mutaciones todavía sea un medicamento efectivo
¿Genocidio?
genocidio-extremo-novirus-2.0-one link-mega
Mazón ya tiene su oficina en Alicante. No digo na y lo digo tó.
Pero no era que la gripe habia que pasarla? en la cama si es posible o como minimo en casa calentita?
Para que quieren medicamentos, para no faltar al trabajo? No nos permitimos ni cuatro dias para curarnos?
Ya sabes que segun la patronal si aguantas hasta el viernes encontrandote mal y caes el viernes o no vas el lunes, no es que hayas estado aguantando sino que es absentismo laboral para ir de fiesta. Si coges baja desde el martes eres un puto vago a despedir, si la coges el miercoles absentismo vacacional...etc. Solo se aceptan ausencias de 24 horas y en miercoles, porque no se aceptan justicantes medicos de 24 horas y eso no se paga.
Gripe y medicamentos?

En su momento era un medicamento difícil de encontrar en todo el mundo
