La falta de casa obliga a (mal)vivir en coches o furgones a cientos de trabajadores canarios

La acuciante falta de vivienda y la constante escalada de precios que sufre Canarias desde hace varios años está provocando que una parte de la población canaria se vea forzada a buscar alternativas de alojamiento que no siempre son idóneas pero, son las que hay. Estas personas aprovechan las instalaciones de las que dispone su trabajo para asearse, comer y hacer sus necesidades básicas.