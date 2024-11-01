edición general
La falta de casa obliga a (mal)vivir en coches o furgones a cientos de trabajadores canarios

La acuciante falta de vivienda y la constante escalada de precios que sufre Canarias desde hace varios años está provocando que una parte de la población canaria se vea forzada a buscar alternativas de alojamiento que no siempre son idóneas pero, son las que hay. Estas personas aprovechan las instalaciones de las que dispone su trabajo para asearse, comer y hacer sus necesidades básicas.

Dragstat #1 Dragstat
La falta de casas para trabajadores será, para turistas no parece que haya problema ni en temporada alta.
placeres #7 placeres
"La patronal de la construcción ....Canarias necesita construir 12.000 viviendas anuales para solventar el déficit"
.. La población en canarias esta incrementándose a tasas de 20,000 anual, tampoco ayuda que cada año 3000 viviendas pasan a ser "turísticas".

La densidad de canarias es de las más altas de españa con el problema que igual que baleares, no se puede coger el coche para ir al campo. Y salvo el turismo no hay una industria terciaria capas de mantener una población tan grande, una hostia bien grande se vendra.. Esos camareros con sueldos "decentes". que durante el covid pasaron a revisar cubos de basura fué algo más que una leyenda urbana
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
Chavale lo arreglamos diciendo que Israel está atacando España con lo de los trenes, ahora que es bastante viral en redes y espantamos a los guiris y bajamos precios

Coged las capturas de este meneo y difundid www.meneame.net/m/Artículos/twitter-llena-post-virales-senalando-isra
#4 Forestalx
Esto se llama chabolismo. Personalmente la sensación de contribuir a estos problemas hace que me cueste decidirme por Canarias ( y otros sitios ) como destino turístico.
#5 BoosterFelix
¿(Mal)vivir? Ese término me parece terriblemente aporófobo, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, porque al implicar indirectamente que la pobreza o la precariedad son cosas malas o negativas de manera objetiva (es decir, para todo el mundo), está también implicando indirectamente que no está bien hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad, lo cual es aporofobia, y por tanto está tomando por malvados o tontos, y…   » ver todo el comentario
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Pues habría que prohibir eso. Sobre todo a los trabajadores que no son de allí. Cuando no haya trabajadores, que curren los guiris jubiletas
#6 Indiana.Collons
Lo que deben de hacer es echar a los turistas y pasar a vivir de la agricultura de susbsistencia, que es lo único productivo que se puede hacer en canarias si les quitas el turismo.

Así podrán tener el índice de desarrollo humano del sáhara occidental
