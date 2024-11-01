La falta de casa obliga a (mal)vivir en coches o furgones a cientos de trabajadores canarios

La acuciante falta de vivienda y la constante escalada de precios que sufre Canarias desde hace varios años está provocando que una parte de la población canaria se vea forzada a buscar alternativas de alojamiento que no siempre son idóneas pero, son las que hay. Estas personas aprovechan las instalaciones de las que dispone su trabajo para asearse, comer y hacer sus necesidades básicas.
| etiquetas: canarias , precariedad
.. La población en canarias esta incrementándose a tasas de 20,000 anual, tampoco ayuda que cada año 3000 viviendas pasan a ser "turísticas".
La densidad de canarias es de las más altas de españa con el problema que igual que baleares, no se puede coger el coche para ir al campo. Y salvo el turismo no hay una industria terciaria capas de mantener una población tan grande, una hostia bien grande se vendra.. Esos camareros con sueldos "decentes". que durante el covid pasaron a revisar cubos de basura fué algo más que una leyenda urbana
