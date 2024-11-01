El falso plan de paz de Trump

Abundan los planes de paz fallidos en la Palestina ocupada. Todos terminan igual. Israel consigue lo que quiere inicialmente --en este caso, la liberación de los rehenes israelíes restantes-- mientras ignora y viola todas las demás fases hasta reanudar sus ataques contra el pueblo palestino. Es un juego sádico. Este alto el fuego, como los del pasado, es una pausa publicitaria. Los objetivos de Israel siguen siendo los mismos: despojar y expulsar a los palestinos de sus tierras.Una vez liberados los rehenes israelíes, el genocidio continuara.