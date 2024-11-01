edición general
El falso plan de paz de Trump

Abundan los planes de paz fallidos en la Palestina ocupada. Todos terminan igual. Israel consigue lo que quiere inicialmente --en este caso, la liberación de los rehenes israelíes restantes-- mientras ignora y viola todas las demás fases hasta reanudar sus ataques contra el pueblo palestino. Es un juego sádico. Este alto el fuego, como los del pasado, es una pausa publicitaria. Los objetivos de Israel siguen siendo los mismos: despojar y expulsar a los palestinos de sus tierras.Una vez liberados los rehenes israelíes, el genocidio continuara.

#2 tierramar
Se firmo la paz, además de para rescatar a los rehenes; porque Trump, Macron y demás fantoches europeos, con la popularidad por los suelos en sus países, necesitan una foto publicitaria que los pintara como que hacen algo "bueno". Sólo se trataba de propaganda, autobombo, para seguir destruyendo países y poblaciones. Es un ejemplo de en que se ha convertido la politica: gobernantes perversos e incapaces manteniéndose a base de fotos, e imagenes en los medios, pero gobernando en contra…   » ver todo el comentario
security_incident #3 security_incident
#2 Qué paz se firmó? La resistencia firmó un intercambio de prisioneros y un alto el fuego indefinido.

La ocupación firmó un intercambio de prisioneros,un alto el fuego indefinido y una retirada gradual de tropas de Gaza.

Eso es todo. De qué paz habláis? Por qué compráis definiciones y palabras que no definen ni describen la realidad?
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
#2 Claro que sí. Ahí faltó tu amo Putin imponiendo orden!!! xD
pepel #4 pepel
Antes era la excusa perfecta para marcar su Genocidio, ahora tendrá que cambiarla por la docena de fallecidos para justificar el exterminio de otros 68.000 palestinos (oficiales).
#1 lordban
Toda paz es preparación para la próxima guerra. Con esta paz los Palestinos han ganado algo de tiempo, veremos si pueden aprovecharlo.
