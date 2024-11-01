Los fallos del VCR 8x8 Dragón, desgranados en una publicación de Defensa por un oficial del Ejército

El programa de diseño y fabricación de los Vehículos de Combate sobre Ruedas VCR 8x8 Dragón lleva años causando quebraderos de cabeza en el Ministerio de Defensa. Retrasos en las entregas, problemas técnicos en las pruebas, conflictos entre las empresas que forman el consorcio fabricante... A todas esas cuestiones hace referencia un informe de un oficial del Ejército de Tierra. «Lecciones del programa VCR 8x8 para futuros programas»: así tituló su trabajo para el Curso de Alta Gestión Logística el teniente coronel Javier Ibán Ochoa.