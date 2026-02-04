edición general
Fallece un revisor de tren en Alemania tras un ataque violento de un pasajero sin billete

Un revisor de un tren regional fue atacado violentamente el lunes por la noche por un pasajero durante un control de billetes y finalmente falleció a causa de sus heridas, informó este martes la compañía ferroviaria Deutsche Bahn (DB) en un comunicado. El presunto atacante, un joven de 26 años, no tenía billete y cuando el revisor, de 36 años, intentó expulsarlo del tren que cubría la ruta entre Kaiserslautern y Saarbrücken, en el suroeste de Alemania, éste atacó al empleado ferroviario.

craigvalen #3 craigvalen
Lo siento, estoy teniendo un mal día.  media
#7 oscarcr80
#5

El revisor, identificado como Serkan C., resultó gravemente herido en el ataque
#8 Meloncio
#7 Cierto... debo volver a revisar "Mi Primera Cartilla", que la tengo olvidada. :palm:
silvano.jorge #4 silvano.jorge
#2 ¿y tú eres español/español o español/racista?
#5 Meloncio
#2 El agresor se llama Serkan... no me suena a griego.
placeres #10 placeres *
#2 El agresor es aparentemente un griego sin techo, el revisor muerto era alemán y de ascendencia turca.

Ya podéis sacar las antorchas o guardarlas según prejuicios.
#11 Borgiano
Pinta a caso aislado, circulen, por favor.
#1 Barriales
Raro. Con lo civilizada que es la gente en el kartofen
Songji #6 Songji
#1 Estuve por allí el año pasado y los trenes y estaciones parecían estercoleros, y una peña bastante chunga moviéndose por allí. No se podía andar por el tren sin pisar basura y había mendigos que iban registrando las papeleras por aquello de que les dan unas perras por los envases retornables. Parecía un país tercermundista, que me volví cantando alabanzas a Renfe y juré que no me vuelvo a subir a un tren allí. De hecho, no tengo intención de volver a ese país en general.
#9 jriguera
#6 Poco has viajado por Alemania en tren. Incluso hoy en Paises Bajos llegar al aeropuerto fue un infierno por los constante problemas con la linea de "alta velocidad" que va sobre infrastructuras con grietas (recientes) que hay que reconstruir, eso si, aparenta todo mejor que en Alemania. Lo de los trenes en Alemania te hace pensar que Renfe es la leche.
