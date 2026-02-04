Fallece un revisor de tren en Alemania tras un ataque violento de un pasajero sin billete

Un revisor de un tren regional fue atacado violentamente el lunes por la noche por un pasajero durante un control de billetes y finalmente falleció a causa de sus heridas, informó este martes la compañía ferroviaria Deutsche Bahn (DB) en un comunicado. El presunto atacante, un joven de 26 años, no tenía billete y cuando el revisor, de 36 años, intentó expulsarlo del tren que cubría la ruta entre Kaiserslautern y Saarbrücken, en el suroeste de Alemania, éste atacó al empleado ferroviario.