Fallece Pedro Sánchez, el científico que ayudó a alimentar países del tercer mundo [ENG]

Pedro Sánchez fue un destacado científico cubano de edafología, colaboró con las Naciones Unidas y desarrolló métodos para volver cultivables tierras no fértiles. Sin muro de pago: archive.is/2026.01.23-224605/https://www.nytimes.com/2026/01/23/scienc
Más información (in memoriam): www.cifor-icraf.org/news/corporate-news/in-memory-of-former-icraf-dire
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Descanse en paz, tiene que molar saber que el trabajo de tu vida ha ayudado a mucha gente en situaciones duras.
en.wikipedia.org/wiki/Pedro_A._Sanchez