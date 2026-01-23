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Fallece Pedro Sánchez, el científico que ayudó a alimentar países del tercer mundo [ENG]

Pedro Sánchez fue un destacado científico cubano de edafología, colaboró con las Naciones Unidas y desarrolló métodos para volver cultivables tierras no fértiles. Sin muro de pago: archive.is/2026.01.23-224605/https://www.nytimes.com/2026/01/23/scienc Más información (in memoriam): www.cifor-icraf.org/news/corporate-news/in-memory-of-former-icraf-dire

| etiquetas: pedro , sanchez , científico , alimento , suelo
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9 comentarios
20 4 7 K 136 cultura
antesdarle #4 antesdarle
A alguno le habrá dado algo :troll:
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calde #5 calde
#4 No sé para qué arruinaron el título dando tantos detalles, sólo con el nombre habrían triunfado, sería la mejor portada de su historia! xD
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jonolulu #6 jonolulu
Más de un meneante:

.  media
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Pertinax #3 Pertinax *
Dudo entre antigua y muro de pago. Elijo lo primero, porque es una noticia de enero.
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Andreham #2 Andreham
Pero cómo va un científico CUBANO a hacer cosas por la gente, si todo el mundo sabe que se debían a Fidel Castro (el Líder) y se dedicaban a buscar viruses para matar homosexuales (como el Ché! El Ché odiaba a los gays!!) y a vivir de las paguitas y las ayudas.

Descanse en paz, tiene que molar saber que el trabajo de tu vida ha ayudado a mucha gente en situaciones duras.
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Pertinax #7 Pertinax *
#2 Se formó y ejerció en EEUU entre otros países. Su familia tuvo que exiliarse en Florida tras la revolución.
en.wikipedia.org/wiki/Pedro_A._Sanchez
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#9 Mopongo *
#2 Igual la noticia sobre un señor que se tuvo que ir de cuba en 1960 con su familia para que el partido comunista no fusilase a su padre no es el mejor sitio para hacer proselitismo del régimen genocida cubano.
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pepel #8 pepel
¿Habéis llamado a Feijoo?.
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