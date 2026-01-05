·
Fallece el músico Antonio Smash a los 72 años
El artista, impulsor del rock andaluz, ha muerto de un infarto
actualidad
#5
Pacofrutos
Antoñito cómo así le conocíamos, nos ha dejado está madrugada, debido a un infarto. Su muerte ha causado gran conmoción en el panorama cultural español, especialmente en el ámbito del rock andaluz, donde Smash es considerado uno de los grupos pioneros.
Smash, la banda que cofundó en Sevilla a finales de los años 60, fue una de las formaciones más influyentes del rock psicodélico y progresivo en España, y pionera en la fusión entre rock y flamenco.
Antonio Samuel Rodríguez con Smash lanzó…
2
K
39
#3
Pacofrutos
"El garrotin".
youtu.be/CuWGc53bhaY?si=t3iQdxf-xn5n-NYt
1
K
26
#1
WcPC
*
Relacionada:
www.meneame.net/story/ha-muerto-antonio-smash-uno-pioneros-rock-andalu
He subido una grabación que vi hace tiempo de RTVE del grupo Goma donde él era el batería y cantaba.
#0
Que bonito, hemos mandado la noticia casi al mismo tiempo...
1
K
25
#2
WcPC
Por cierto, hace pocos días estuvo tocando en un concierto homenaje y bailando...
La mejor forma de morir, tocando y disfrutando hasta el último día.
1
K
25
#4
soberao
*
#0
Se llamaba Antonio Samuel Rodríguez. Smash es el grupo que tuvieron junto Manuel Molina de Lole y Manuel.
(Edit: veo al leerla noticia que lo conocían por Antonio Smash)
0
K
13
