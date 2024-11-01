·
Concierto RTVE Goma 1975, pioneros del rock andaluz [ Homenaje a Antonio Smash]
Concierto grabado en 1975 por RTVE más entrevista posterior a el grupo Goma por el disco 14 de Abril, una de las primeras grabaciones de Antonio Smash en directo.
actualidad
5 comentarios
actualidad
relacionadas
#3
YeahYa
#0
Si la pieza es de una actuación, deberías cambiar el titular para que no parezca un dupe
1
K
30
#5
WcPC
*
#3
No puedo hacerlo, ya pasó el tiempo de edición.
Edito: Si que aparece...
Cambiado.
1
K
30
#2
Antipalancas21
Dupe:
www.meneame.net/story/fallece-musico-antonio-smash-72-anos
0
K
20
#4
WcPC
#2
No es duplicada, esta es un concierto de él, solo que como no había ninguna noticia lo he puesto en el titular...
La noticia está como "relacionada" en el comentario
#1
0
K
10
#1
WcPC
Relacionada:
www.meneame.net/story/fallece-musico-antonio-smash-72-anos
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
