Concierto RTVE Goma 1975, pioneros del rock andaluz [ Homenaje a Antonio Smash]

Concierto grabado en 1975 por RTVE más entrevista posterior a el grupo Goma por el disco 14 de Abril, una de las primeras grabaciones de Antonio Smash en directo.

| etiquetas: antonio samuel , 14 de abril , concierto , rockandaluz
5 comentarios
YeahYa #3 YeahYa
#0 Si la pieza es de una actuación, deberías cambiar el titular para que no parezca un dupe
WcPC #5 WcPC *
#3 No puedo hacerlo, ya pasó el tiempo de edición.
Edito: Si que aparece...
Cambiado.
WcPC #4 WcPC
#2 No es duplicada, esta es un concierto de él, solo que como no había ninguna noticia lo he puesto en el titular...
La noticia está como "relacionada" en el comentario #1
