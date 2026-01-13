Fallece a los 86 años Claudette Colvin, pionera de los derechos civiles en Estados Unidos [Ing]

Claudette Colvin, quien se negó a ceder su asiento en un autobús segregado de Alabama en 1955, meses antes que Rosa Parks, falleció a los 86 años, según informó su fundación el martes. Colvin tenía 15 años en ese momento. Su fundación afirmó que dejó un legado de valentía que ayudó a cambiar la historia de Estados Unidos. Colvin estudiaba historia afroamericana en la escuela el 2 de marzo de 1955, cuando fue detenida tras negarse a ceder su asiento a una mujer blanca en un autobús en Montgomery, la misma ciudad del sur de EE.UU. que Rosa Parks.