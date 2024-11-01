Falange usa una filtración de Alvise Pérez con datos de migrantes para promocionar una quedada ultra en Gasteiz

En uno de sus videos propagandísticos dirigidos a motivar a sus seguidores para que acudan a Gasteiz, Juventudes Falangistas de España (JFE), perteneciente a Falange, ha incluido un documento con imágenes de jóvenes migrantes en las que aparecen sus nombres y apellidos bajo el título "batería fotográfica individuos más activos en la comisión de robos con violencia e intimidación".
