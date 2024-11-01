edición general
FACUA denuncia a La Falange por vender artículos en su página web bajo la apariencia de donativos

FACUA denuncia a La Falange por vender artículos en su página web bajo la apariencia de donativos

La asociación pide a Consumo que le abra expediente sancionador ya que se trataría de transacciones comerciales encubiertas.

Rogue #4 Rogue
Los falangistas son como la iglesia. Solo viven de la financiación. Lo único que genera es odio.
aupaatu #5 aupaatu *
Que tenga que denunciar FACUA sustituyendo a las inspectores fiscales las fuerzas de seguridad del estado o los fiscales muestra claramente las prioridades de la transición ejemplar.
#6 poxemita
Que obsesión la de Facua por defender los derechos de los consumidores fascistas.
#1 capitan.meneito
¿con iva o sin iva?
josde #3 josde
#1 Si son "donaciones" no llevan IVa y ademas tienen rebajas fiscales.
#7 capitan.meneito
#3 tú lo has pillado {0x1f44d}
Andreham #2 Andreham
Ni que fueran curas.
