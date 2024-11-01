·
34
meneos
37
clics
FACUA denuncia a La Falange por vender artículos en su página web bajo la apariencia de donativos
La asociación pide a Consumo que le abra expediente sancionador ya que se trataría de transacciones comerciales encubiertas.
|
etiquetas
:
denuncias
,
facua
,
falange
,
venta
,
artículos
,
apariencia
,
donativos
28
6
0
K
325
actualidad
7 comentarios
#4
Rogue
Los falangistas son como la iglesia. Solo viven de la financiación. Lo único que genera es odio.
2
K
38
#5
aupaatu
*
Que tenga que denunciar FACUA sustituyendo a las inspectores fiscales las fuerzas de seguridad del estado o los fiscales muestra claramente las prioridades de la transición ejemplar.
1
K
19
#6
poxemita
Que obsesión la de Facua por defender los derechos de los consumidores fascistas.
0
K
11
#1
capitan.meneito
¿con iva o sin iva?
0
K
10
#3
josde
#1
Si son "donaciones" no llevan IVa y ademas tienen rebajas fiscales.
0
K
11
#7
capitan.meneito
#3
tú lo has pillado
0
K
10
#2
Andreham
Ni que fueran curas.
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
