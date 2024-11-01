La factura de la huelga médica por el Estatuto Marco: miles de cirugías suspendidas y un coste de 5 millones solo en Madrid

2.800 cirugías, casi 6.700 pruebas diagnósticas y 63.000 consultas externas suspendidas, según las cifras trasladadas por el Gobierno regional en Madrid. En Galicia, solo en estos dos últimos días, la convocatoria ha llevado a suspender un total de 472 operaciones, más de 24.000 consultas y más de 1.600 pruebas, además de las intervenciones quirúrgicas, 15.577 consultas hospitalarias, 9.152 consultas de atención primaria y 1.616 pruebas. En el País Vasco ha obligado a cancelar 15.481 citas en las dos jornadas de paro.