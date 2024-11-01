edición general
7 meneos
8 clics
La factura de la huelga médica por el Estatuto Marco: miles de cirugías suspendidas y un coste de 5 millones solo en Madrid

La factura de la huelga médica por el Estatuto Marco: miles de cirugías suspendidas y un coste de 5 millones solo en Madrid

2.800 cirugías, casi 6.700 pruebas diagnósticas y 63.000 consultas externas suspendidas, según las cifras trasladadas por el Gobierno regional en Madrid. En Galicia, solo en estos dos últimos días, la convocatoria ha llevado a suspender un total de 472 operaciones, más de 24.000 consultas y más de 1.600 pruebas, además de las intervenciones quirúrgicas, 15.577 consultas hospitalarias, 9.152 consultas de atención primaria y 1.616 pruebas. En el País Vasco ha obligado a cancelar 15.481 citas en las dos jornadas de paro.

| etiquetas: médicos , huelga , ministerio de sanidad
6 1 1 K 68 actualidad
6 comentarios
6 1 1 K 68 actualidad
JuanCarVen #1 JuanCarVen *
Si la prioridad fuera nuestra salud esto se habría evitado. Pero como es un trabajo muy vocacional se pensaba que se les puede torear eternamente.
3 K 38
#4 okeil
#1 El seguimiento de la huelga está en una media del 5%, un éxito rotundo :troll: . En fin, las cancelaciones se deben sólo a la convocatoria de esta huelga, que por lo que he podido encontrar se ha convocado por sindicatos que no estarían en la negociación de ese "estatuto marco". El motivo de que no hayan podido estar la desconozco.
0 K 10
plutanasio #3 plutanasio
Una huelga de controladores aéreos genera más millones de daños así que todos al bar.
0 K 12
#2 VFR *
Luego los políticos se llenan la boca diciendo que defienden la sanidad pública.
0 K 8
#5 tusko
#2 La única defensa de la sanidad pública viene de la izquierda.
0 K 9
#6 VFR
#5 Entonces Sumar no es de izquierdas pues todo este destrozo de la sanidad pública se lo debemos a ellos
0 K 8

menéame