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Fabio Fernández Batista: «Hay cubanos que creen que el mejor camino para Cuba pasa por que San Trump nos bombardee»

Fabio Fernández Batista: «Hay cubanos que creen que el mejor camino para Cuba pasa por que San Trump nos bombardee»

Profesor de Historia de la Revolución cubana, Fernández Batista sigue siendo socialista, pero entiende que la isla necesita un cambio. Lo que tiene claro es que ese cambio no será beneficioso si Cuba cae en un «capitalismo subdesarrollado dependiente», como el de Guatemala u Honduras.

| etiquetas: cuba , trump , revolución , capitalismo
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4 comentarios
6 0 0 K 71 actualidad
#3 MenéameApesta
Son como los patriotas que pidieron a Hitler y a Mussolini que bombardearan España.
3 K 61
Free_palestine #4 Free_palestine *
#2 Ya que nos vamos a inventar palabras. Pues lo hacemos todos.

¿Que palabras me he inventado cringe? ¿No hay bloqueo useño a cuba?

www.bloomberglinea.com/latinoamerica/mexico/mexico-confirma-que-detuvo

youtu.be/oCP1B8Yf4EM?is=5UB6lR8XB8iN1Cz7

Te he votado positivo por error, ya te compensaré en algún otro comentario :troll:
1 K 36
Free_palestine #1 Free_palestine *
El mejor camino es que EEUU les bombardee le levante el bloqueo.

Y cuando venga algún nafo diciendo eso de que el bloqueo no existe le preguntamos que entonces por qué no permite la entrada de petróleo :troll:
1 K 36
#2 Perrota
#1 Das algo de cringe.

Ya que nos vamos a inventar palabras. Pues lo hacemos todos.

Los cubanos están hasta el nabo de todo. De Estados Unidos, de su dictadura, de que el resto del mundo mire para otro lado los abusos yankis. De todo.
1 K 30

menéame