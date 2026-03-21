Fabio Fernández Batista: «Hay cubanos que creen que el mejor camino para Cuba pasa por que San Trump nos bombardee»

Profesor de Historia de la Revolución cubana, Fernández Batista sigue siendo socialista, pero entiende que la isla necesita un cambio. Lo que tiene claro es que ese cambio no será beneficioso si Cuba cae en un «capitalismo subdesarrollado dependiente», como el de Guatemala u Honduras.
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¿Que palabras me he inventado cringe? ¿No hay bloqueo useño a cuba?
www.bloomberglinea.com/latinoamerica/mexico/mexico-confirma-que-detuvo
youtu.be/oCP1B8Yf4EM?is=5UB6lR8XB8iN1Cz7
Te he votado positivo por error, ya te compensaré en algún otro comentario
les bombardeele levante el bloqueo.
Y cuando venga algún nafo diciendo eso de que el bloqueo no existe le preguntamos que entonces por qué no permite la entrada de petróleo
Ya que nos vamos a inventar palabras. Pues lo hacemos todos.
Los cubanos están hasta el nabo de todo. De Estados Unidos, de su dictadura, de que el resto del mundo mire para otro lado los abusos yankis. De todo.