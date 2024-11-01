·
22
meneos
148
clics
Eyes Wide Shut y la lista Epstein
Vídeo de "la Filmoteca Maldita"
|
etiquetas
:
cine
,
epstein
,
eyes wide shut
,
kubrick

#3
Un_señor_de_Cuenca
El otro día me acordé de esta película, que refleja tan bien un ambiente de impunidad y abuso como el de la película.
1
K
37
#4
Mangione
*
Hay feo, hay meneo.
Feo, Smokerwolf, Jabiertzo, Baity, Basquecraft y QuantumFracture... Los Avengers de Youtube.
0
K
17
#1
OdaAl
Interesante interpretación
1
K
14
#2
azathothruna
Por este tipo de cosas, hasta parece insuficiente la "revolucion" marxista y demas
Los neoliberales y similar fauna buscan la desigualdad simplemente por hedonismo.
0
K
14
