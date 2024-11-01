edición general
Eyes Wide Shut y la lista Epstein

Vídeo de "la Filmoteca Maldita"

Un_señor_de_Cuenca
El otro día me acordé de esta película, que refleja tan bien un ambiente de impunidad y abuso como el de la película.
Mangione
Hay feo, hay meneo.

Feo, Smokerwolf, Jabiertzo, Baity, Basquecraft y QuantumFracture... Los Avengers de Youtube.
OdaAl
Interesante interpretación
azathothruna
Por este tipo de cosas, hasta parece insuficiente la "revolucion" marxista y demas
Los neoliberales y similar fauna buscan la desigualdad simplemente por hedonismo.
