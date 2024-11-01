edición general
Las extraordinarias hijas de Marie Curie que hicieron historia dentro y fuera del laboratorio

Vivieron bajo la luz —y la sombra— del apellido más radiante de la ciencia. Una heredó la pasión por los laboratorios y ganó el Nobel; la otra prefirió el periodismo y retrató en un libro memorable el universo luminoso y trágico de su familia. Dos mujeres distintas, un mismo legado: conocimiento y curiosidad.

ChatGPT #2 ChatGPT
“El apellido más radiante de la ciencia”, y los periodistas hacen una carrera para escribir eso?? xD
1 K 24
#3 jaramero
#2 teniendo en cuenta que murió de cáncer por exceso de radiación, el juntaletras este demuestra la empatía de un baldosín.
1 K 18
#4 unocualquierax
#2
Pero sí que es verdad que esa mujer fue la hostia : primera persona en tener dos Nobel y eso ¡ siendo mujer y en aquella época !.

Además, era una persona profundamente altruista :
"En la Primera Guerra Mundial: Junto a su hija Irène, desarrolló unidades móviles de rayos X para llevar diagnósticos radiográficos directamente al frente de batalla, salvando vidas y ayudando a los soldados heridos, sin buscar beneficio propio, sólo la necesidad médica.
Su actitud hacia la ciencia: Ella y Pierre Curie decidieron no patentar sus descubrimientos (como el radio), para que la comunidad científica pudiera investigar libremente, priorizando el conocimiento sobre la ganancia económica".
0 K 9
#1 sliana
Tanto radio que las hijas iban dopadas para brillar
0 K 7

