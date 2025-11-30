edición general
Los extranjeros dicen adiós al 'sol y playa': compran a tocateja para instalarse en España y acaparan el 60% de las casas de lujo, cuatro de cada diez ya son para primera residencia

De turistas ricos en la costa, a vecinos ricos en el centro de las grandes ciudades. Los extranjeros de alto poder adquisitivo ya no vienen a España solo a disfrutar del 'sol y playa'. De todas las viviendas de lujo que se compran en nuestro país, el 38% son primeras residencia, y la mayoría —en torno a seis de cada diez— tienen detrás a compradores extranjeros. "España ha dejado de ser la casa del sol a ser la casa de la inversión. La gente quiere más primera residencia que segunda porque se están trasladando a España".

17 comentarios
Comentarios destacados:      
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Esto dicen los portugueses en redes ante la llegada de israelíes

Han estado comprando casas y edificios desde 2015, siendo la razón oculta de por qué un portugués nativo nunca podrá permitirse una vivienda en Lisboa, pero culpará de ello a los pobres inmigrantes, que son un problema por sí mismos pero uno diferente.

x.com/Maadthinker/status/1995165663439237602
5 K 82
wata #10 wata
#1 Están haciendo lo mismo que hicieron en Palestina, lo que están haciendo en Argentina y lo que han empezado a hacer en Portugal.
0 K 10
NPCMeneaMePersigue #14 NPCMeneaMePersigue
#10 no te suena a lo que pasa en España? porque los que mas gastan por metro cuadrado son los estadounidenses en españa, el mayor rentista de madrid fondos de inversion estadounidenses, en valencia acaparan el alquiler...
0 K 20
Sandilo #2 Sandilo
Con una economía y mercado laboral destruido sumado al empobrecimiento de la población española los únicos que pueden comprar casa aquí son los extranjeros.
4 K 56
Magog #5 Magog *
#2 o que tengas casa desde hace 15 años y vendas para comprar otra
El problema, al igual que en la anterior crisis, es que no se puede entrar en el mercado de las grandes ciudades (bueno, antes era principalmente el de las grandes y algunos alrededores, ahora todo lo que no sea a mas de 30-50km, chungo)
#3 por el momento, cuando me cambie, sera a toca teja (lo que me den + ahorro), si no tardo demasiado me dan los numeros, porque este año quiero cambiar
Y de la gente que conozco, mismo plan, porque de 0 y dependiendo de tus años es matemáticamente imposible en todos los sentidos
1 K 31
oceanon3d #9 oceanon3d
#2 Menudo nivel ...

Espero sentado algun comentario tuyo con algo de tino.

Sin acritud.
0 K 8
#15 Lusco2
#2 Y en Galicia los fodechinchos
0 K 7
Kleshk #13 Kleshk
Ahhh la inmigración buena...
2 K 43
RoterHahn #16 RoterHahn
#13
Es lo que le parece al comentario 12
0 K 12
Fran_Ramos #6 Fran_Ramos
El único "racismo" que hay en España es contra el pobre...
1 K 27
Deviance #3 Deviance
Inmigración guena unga unga... uh uh uh ........ ale, a ver ahora los de aquí como compramos a tocateja ...... Vota fachascal y anotop at ......
3 K 20
ur_quan_master #4 ur_quan_master
#3 toca teja con los ahorros de este año, con los del que viene toca rodapie.... y así en 50 o 60 años tenemos el piso entero, si toca.
1 K 24
Deviance #7 Deviance
#4 si, ya te digo, jajajaja , me da que nos viene tormenta compañero, yo por mi parte estoy cubierto, no obstante lo veo mal para el que no, y viendo que los chavales de 20 a 34 años están <<pidiendo taxis>> sin tener ni puta idea de lo que pasó , lo tienen muy mal. O se les explican las cosas, o están abocados al fracaso.
0 K 13
ur_quan_master #8 ur_quan_master
#7 No solo al fracaso económico. Ya se oyen campanas para meterles la mili por el ojal y en cuatro días carne de cañón. Habrá que empezar a subir fotos de veteranos amputados y de hileras de féretros a Tick Tock a ver si la juventud espabila antes de que los masacren.
0 K 11
#17 drstrangelove
Luego emigras a cualquier país medio-serio y te prohiben comprar casa hasta que no demuestres 5 años de residencia mínimo, cero antecedentes y plena integración lingüistica; hasta le preguntan a tus vecinos y todo, por si acaso.

Está claro que nuestro país es el coño de la bernarda.
0 K 10
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
Excelente noticia.
0 K 8
RegiVengalil #11 RegiVengalil
Genial. Todo el mundo quiere una casa en España.

Con el clima privilegiado que tenemos, gastronomía y cultura increíbles, solo falta construir más para enriquecer al país

A ver cuanto tarda en llegarme el primer insulto xD xD xD xD
0 K 6

