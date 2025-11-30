Los extranjeros dicen adiós al 'sol y playa': compran a tocateja para instalarse en España y acaparan el 60% de las casas de lujo, cuatro de cada diez ya son para primera residencia

De turistas ricos en la costa, a vecinos ricos en el centro de las grandes ciudades. Los extranjeros de alto poder adquisitivo ya no vienen a España solo a disfrutar del 'sol y playa'. De todas las viviendas de lujo que se compran en nuestro país, el 38% son primeras residencia, y la mayoría —en torno a seis de cada diez— tienen detrás a compradores extranjeros. "España ha dejado de ser la casa del sol a ser la casa de la inversión. La gente quiere más primera residencia que segunda porque se están trasladando a España".