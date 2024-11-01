·
11
meneos
33
clics
Exsenador francés en juicio acusado de adulterar con MDMA la bebida de una diputada (ING)
Joël Guerriau habría drogado a la diputada centrista Sandrine Josso para agredirla sexualmente.
|
etiquetas
:
francia
9
2
0
K
127
actualidad
#2
Blackspartak
Elegimos a los mejores seres humanos
1
K
21
#1
Veo
Con MDMA?
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
