Expulsan a una mujer sorda de un vuelo de Frontier por “no escuchar” [ENG]  

Un video de TikTok que muestra a una pasajera sorda siendo retirada de un vuelo de Frontier Airlines ha provocado una fuerte indignación en redes sociales, después de que la mujer afirmara que la bajaron del avión porque no podía escuchar a una asistente de vuelo. Las imágenes, publicadas por la usuaria de TikTok legallyswiftie13, captan un tenso intercambio entre el personal de la aerolínea y los pasajeros a bordo, mientras la mujer explica que es sorda y que ya había indicado esa necesidad de asistencia en su boleto.