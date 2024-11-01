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Expulsan a una mujer sorda de un vuelo de Frontier por “no escuchar” [ENG]

Expulsan a una mujer sorda de un vuelo de Frontier por “no escuchar” [ENG]  

Un video de TikTok que muestra a una pasajera sorda siendo retirada de un vuelo de Frontier Airlines ha provocado una fuerte indignación en redes sociales, después de que la mujer afirmara que la bajaron del avión porque no podía escuchar a una asistente de vuelo. Las imágenes, publicadas por la usuaria de TikTok legallyswiftie13, captan un tenso intercambio entre el personal de la aerolínea y los pasajeros a bordo, mientras la mujer explica que es sorda y que ya había indicado esa necesidad de asistencia en su boleto.

| etiquetas: frontier airlines , tiktok , discriminacion , discapacidad auditiva
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5 comentarios
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#1 Albarkas
La excusa es irrebatible. No escucha porque es sorda.
Y los de la tripulación unos bastardos que merecen ser despedidos.
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frankiegth #2 frankiegth *
#1. Pues espérate a que estos temas los gestionen con IA...
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#3 framirez8290
#1 Esos de EMT casi me la cuelan otra vez... oh wait! :troll:
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Veelicus #4 Veelicus
Me alegro por ella, siendo EEUU la indeminzacion que van a tener que pagarle les va a dejar sordos a los de la aerolinea
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elTieso #5 elTieso
Estaba haciendo oídos sordos.
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menéame