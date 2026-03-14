Una explosión daña una escuela judía en Ámsterdam sin causar heridos

Una explosión en una escuela judía de Ámsterdam durante la noche del sábado dañó su pared exterior. La Policía y los Bomberos acudieron rápidamente al lugar y no se registraron heridos. La alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, calificó el incidente de "cobarde acto de agresión contra la comunidad judía". "Entiendo el miedo y la rabia de la comunidad judía de Ámsterdam", dijo Halsema, añadiendo que "se enfrentan cada vez más al antisemitismo y eso es inaceptable".
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Quién se lo podría haber imaginado...
Es decir, a mi un JUDÍO no me ha hecho nada, ni tengo por qué odiarle por nada. Criticaré su decisión de seguir una religión, y sobretodo criticaré la religión en sí puesto que… » ver todo el comentario