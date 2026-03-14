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Una explosión daña una escuela judía en Ámsterdam sin causar heridos

Una explosión daña una escuela judía en Ámsterdam sin causar heridos

Una explosión en una escuela judía de Ámsterdam durante la noche del sábado dañó su pared exterior. La Policía y los Bomberos acudieron rápidamente al lugar y no se registraron heridos. La alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, calificó el incidente de "cobarde acto de agresión contra la comunidad judía". "Entiendo el miedo y la rabia de la comunidad judía de Ámsterdam", dijo Halsema, añadiendo que "se enfrentan cada vez más al antisemitismo y eso es inaceptable".

| etiquetas: explosion , escuela , judia , amsterdam
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3 comentarios
4 1 0 K 68 actualidad
calde #2 calde
Cómo??? Que la violencia y la injusticia vayan más violencia y más injusticia???

Quién se lo podría haber imaginado... :roll:
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tul #1 tul
que hablen con netannazi y sus genocidas
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Andreham #3 Andreham
Valga por delante que yo, por muy ateo que soy y por mucho odio que siento por las religiones, también soy un zurdo deleznable y por tanto JAMÁS aceptaré ningún tipo de violencia contra inocentes y gente que literalmente no tiene nada que ver con las acciones de gentuza que se identifica como sus representantes.

Es decir, a mi un JUDÍO no me ha hecho nada, ni tengo por qué odiarle por nada. Criticaré su decisión de seguir una religión, y sobretodo criticaré la religión en sí puesto que…   » ver todo el comentario
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menéame