Una explosión daña una escuela judía en Ámsterdam sin causar heridos

Una explosión en una escuela judía de Ámsterdam durante la noche del sábado dañó su pared exterior. La Policía y los Bomberos acudieron rápidamente al lugar y no se registraron heridos. La alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, calificó el incidente de "cobarde acto de agresión contra la comunidad judía". "Entiendo el miedo y la rabia de la comunidad judía de Ámsterdam", dijo Halsema, añadiendo que "se enfrentan cada vez más al antisemitismo y eso es inaceptable".